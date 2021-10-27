إليسا عن ملابسها الجريئة: «أنا جميلة..وبحب أشارك جمالي مع الجمهور»

/658410/إليسا-عن-ملابسها-الجريئة-أنا-جميلةوبحب-أشارك-جمالي-مع-الجمهور

ردت الفنانة اللبنانية إليسا على منتقدي ملابسها الجريئة وذلك خلال إحدى لقائتها مع مجلة جمالك اللبنانية، مشيرة إلى أنها تعتبر نفسها الأكثر جمالا فلماذا لا تشارك ذلك الجمال مع جمهورها.

دوت الخليج يرصد رد إليسا على منتقدي ظهورها بملابس جريئة

وقالت اليسا خلال اللقاء، إنها لا تتعمد الإثارة ولا تفعل أي مجهود، ولكنها أنثى وتتمتع بقدر كاف من الجمال فلا مانع من أن تظهر جمالها للجمهور، مشيرة إلى أنها مسؤولة عن كل ما تقوله وتفعله ولا يهمها رأي أي شخص، وأكدت أنها لم تندم على أي شيء تقوله، وأنها تتحمل مسئولية أقوالها فهي تؤمن بما تقوله.

وأضافت إليسا: «أنا أحب نفسي ولو محبتش نفسي مفيش حد هيحبني وأثق في نفسي كثيرًا وهذا ينعكس على من حولي، ولكن حبي لنفسي لا يلغي حبي للناس والأولوية ليست لحبي لنفسي».

إليسا تعيش حالة ارتباط عاطفي

وكشفت إليسا أنها تعيش قصة حب حاليا، ولا تريد أن تعرض حياتها الشخصية للجميع، ولا تحب أن تكون العلاقة مكشوفة أمام الجميع، موضحة أنها تشعر بأنها بعمر العشرين.

شمس الكويتية تستفز جمهور إليسا بهذه الكلمات

هذا وأثارت الفنانة شمس الكويتية

غضب جمهور إليسا في الساعا القليلة الماضية بمشاركة فيديو أثناء جولتها بالعراق مؤكدة أنها لا تردي درع واقي في إشارة منها لحادثة إليسا.

كتبت شمس الكويتية عبر موقع انستجرام: «جولتي في شوارع العراق بغداد الحبيبة، بين إخوتي وناسي ومحبيني بدون درع واق من الرصاص، ولا بحاجة لحماية بينكم انتوا الأمان والسن».

وتابعت: «كالعادة وفي كل زيارة لي أحب أن أؤكد وأوضح للعالم كله الصورة الحقيقية للعراق أنه بلد الكرم والأمان والطيبة».

إليسا تنفي شائعة ارتدائها درع واقي ببغداد

نفت إليسا تلك الشائعة بأنها عارية من الصحة، موضحة أن لا حاجة لها لارتداء درع واقي في بلد أهلها يحبونها.

غردت إليسا عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة: "‏زيارتي على بغداد كانت زيارة بين أهلي وناسي وأشخاص بحبن وبيحبوني، ما كنت بحاجة لا لدرع واقي ولا لغيرو.. وكل هالكلام سخيف وما إلو أي مصداقية".

وتابعت: "كنت محاطة بفريق أمني متل بأيا بلد وكانت الأوضاع آمنة لأقصى الحدود، بتمنى من الجميع عدم التداول بهالموضوع لأنو ما إلو أساس من الصحة.. عيب".