/658411/انتشار-الأطقم-الأمنية-للمجموعة-الافريقية-ببرج-العرب-قبل-مباراة-الأهلي-والإسماعيلي-صور

فتح رجال الأمن أبواب ملعب برج العرب، لدخول جماهير الأهلي والإسماعيلي حتى السابعة مساء اليوم ، قبل ساعة من انطلاق المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، فيما انتشر رجال الأمن في أرجاء ملعب المباراة. ويؤمن رجال المجموعة الأفريقية لاعبي الفريقين، وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، فضلًا عن تأمين غرف اللاعبين والممرات.

دوت الخليج غرفة عمليات لمتابعة المباراة وشكلت المجموعة الأفريقية غرفة عمليات لمتابعة المباراة، والتواصل مع رجال الأمن بالاستاد، وخلق أجواء آمنة للجماهير التي تحضر المباراة لأول مرة في مباريات الأهلي. الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى على صعيد متصل، إستقر الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى على تطبيق سياسة التدوير في صفوف فريقه بكل مراكز الملعب في مباريات الدوري المقبلة، لاسيما أن المارد الأحمر يضم بين صفوفه كتيبة مدججة بالنجوم في أغلب المراكز مما يدفع المدرب الجنوب أفريقى لاستغلالها خوفاً من شبح الإجهاد الذى يحاصر عناصر التشكيلة الأساسية للأهلى جراء تلاحم المواسم وعدم الحصول على فترات راحة مناسبة بين المواسم.

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