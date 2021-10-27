محمد سعد يتصدر بوستر مسرحيته الجديدة «اللمبي في الجاهلية»..وهذا موعد عرضها

/658413/محمد-سعد-يتصدر-بوستر-مسرحيته-الجديدة-اللمبي-في-الجاهليةوهذا-موعد-عرضها

كشف الفنان محمد سعد عن البوستر الدعائي لمسريحة الجديدة «اللمبي في الجاهلية» والتي يعيد من خلالها لذاكرة الجمهور سلسلة أفلامه المتألقة التي أداها بنفس الاسم.

دوت الخليج يكشف عن البوستر الرسمي لمسرحية «اللمبي في الجاهلية»

وتصدر محمد سعد بوستر العمل، والذي يواصل التحضيرات لها في الوقت الحالي ترقبا لعرضها ضمن موسم الرياض المقبل بالسعودية، أي في شهر نوفمبر.

ويشارك بمسرحية «اللمبي في الجاهلية» حتى الآن كلا من النجمة ويزو وطاهر أبو ليلة وحسن عبد الفتاح ومنير مكرم، وإخراج تامر كرم، وجاري ترشيح إحدى النجمات التي من المقرر أن تخوض دور البطولة.

محمد سعد يشارك في فيلم سينمائي من انتاج السبكي

هذا وتعاقد الكوميديان محمد سعد على بطولة فيلم جديد لم يكشف عن اسمه بعد، من إنتاج شركة السبكي.

ويجرى الآن العمل على الانتهاء من السيناريو بشكل نهائي وترشيح بقية الأدوار استعدادًا لبدء التصوير، ومن المقرر الإعلان عن مخرج العمل قريبًا، كما خصصت شركة الإنتاج ميزانية ضخمة للعمل لإبهار الجمهور الكبير الذي يتشوق لعودة النجم محمد سعد.

آخر أعمال محمد سعد السينمائية

ويشار إلى أن آخر أعمال محمد سعد السينمائية فيلم «الكنز 2»، من إخراج وقصة سينمائية شريف عرفة، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وشارك فيه نخبة من النجوم من بينهم: محمد سعد، محمد رمضان، أحمد رزق، هند صبري، أمينة خليل، روبي، هاني عادل، سوسن بدر، أحمد حاتم، عباس أبو الحسن، أحمد مالك، هيثم أحمد زكي، سارة عبد الرحمن.

تدور أحداث الجزء الثاني حول حكايات حتشبسوت في العصر الفرعوني، وعلي الزبيق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من خلال وصيته المسجلة.

بينما في الدراما، كانت آخر مسلسلات محمد سعد، مسلسل «فيفا أطاطا» الذي عُرض عام 2014، بطولته إلى جانب إيمي سمير غانم، وجسد سعد شخصيتين في العمل، وهما شخصية «اللمبي»، والشخصية التي ظهر بها في فيلم «عوكل».