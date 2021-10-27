سجل الآن.. الهجرة العشوائية لأمريكا 2022.. رابط التقديم ومتابعة النتائج

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الهجرة العشوائية لأمريكا.. يهتم العديد من المواطنين بموضوع الهجرة العشوائية لأمريكا، حيث يسعى العديد من الأشخاص إلى التسجيل في الهجرة، وذلك لأن الموضوع يشغل بال العديد من المصريين خلال الفترة الخيرة، من منطبق كونها فرصة جيدة للسفر للولايات المتحدة الامريكية.

دوت الخليج

الهجرة العشوائية لأمريكا 2022

وقام موقع السفر التابع لمكتب الشؤون القنصلية الأمريكية، عن انطلاق التسجيل في اللوتري الأمريكي «قرعة أمريكا 2022 – 2023 » حيث بدأ التسجيل من يوم 7 أكتوبر إلى 10 نوفمبر المقبل، ومن المقرر إغلاق باب التسجيل في اليوم المحدد ‏لإغلاق باب التقديم .

الاشتراك في قرعة التسجيل للهجرة العشوائية، يكون مجانا، ويت من خلال هذا الرابط الإلكتروني https://dvprogram.state.gov .

شروط التسجيل الهجرة العشوائية 2023 2022

‏جواز سفر ساري المفعول ‏مطلوب، وهو الشرط الذي يطبق على اي شخص راغب في التقديم على القرعة

ان يكون عمر المتقدم أقل من ‏18 عاما أو أكثر.

‏توضيح الحالة الاجتماعية الصحيحة خلال إجراءات التقديم للوتري الأمريكي 2022.

‏قضاء 12 عاما بالتعليم على الأقل وهو ما يعادل شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلومات الفنية.

‏أن تكون من دولة من الدول ‏المؤهلة لـ تقديم اللوتري القادم 2023، وهي الدول التي لم يهاجر 50،000 أو أكثر من مواطنيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الـ 5 الأخيرة التي تسبق فتح باب التقديم على قرعة أمريكا.

‏تقديم صورة حديثة الالتقاط لم يمض عليها أكثر من 6 أشهر من مواعيد تقديم الهجرة إلى أمريكا.