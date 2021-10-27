بحضور جماهيري مميز.. فيوتشر يخطف الأضواء في سماء الكرة المصرية ويحقق أول ثلاث نقاط له بالدوري

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خطف فريق فيوتشر الأضواء منذ بداية الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز 2021/2022 وذلك بعد الأداء الرائع الذي قدمه لاعبو الفريق خلال مباراة فاركو بافتتاحية الموسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومنذ بداية الجولة الأولى ظهر أداء لاعبي فاركو على أرض الملعب بشكل ملفت للأنظار، نظراً للكرة الهجومية والدفاعية التي يعتمد عليها علي ماهر المدير الفني للفريق.

الدعم الجماهير كان حاضرا خلال مباراة فاركو وتواجد 100 مشجع داخل ملعب ستاد السلام، ولم تهدأ الجماهير حتى أحرز أيمن الصفقاقس اللاعب التونسي إلى ارض الميدان، ليحرز هدف الفوز الغالي على حساب فاركو، ليحصد الفريق أول 3 نقاط في الموسم.

فيوتشر في الدوري المصري

قبل بداية الموسم تحدث مسئولي فاركو أن الهدف هذا الموسم هو المنافسة على المراكز المتقدمة والتواجد في البطولات الأفريقية خلال المواسم القادمة، نظراً للكم الهائل من النجوم المتواجدين مع الفريق هذا الموسم.

افتتاح الدوري.. فيوتشر يحقق الفوز على فاركو بهدف أيمن الصفاقسي «فيديو»

التخطيط الإداري من جانب إدارة فيوتشر قبل بداية الموسم جعل الجميع ينتظر مباريات الفريق، خاصة بعد التعاقد مع عدد من لاعبي الأهلي والزمالك أصحاب الخبرات، بجانب بعض من أهم لاعبي الدوري المصري خلال الموسم الماضي.

تعاقدت إدارة فيوتشر في بداية الموسم مع محمود جنش، حارس الزمالك السابق، ومروان محسن، مهاجم الأهلي الأسبق، بجانب تواجد سعيد سمير قائد الكتيبة الحمراء خلال المواسم الماضية، وأحمد رفعت لاعب المصري البورسعيد الموسم الماضي.

نادي فيوتشر

يتواجد فيوتشرحاليا في المركز الثالث بجدول الدوري المصري، ويسبقه فقط ناديي البنك الأهلي والزمالك بفارق الأهداف فقط، ولن يكون فيوتشر صيداً سهلا أمام الأندية الكبرى هذا الموسم، وسيكون المنافس المباشر على المراكز الأولى هذا الموسم.

يضم الجهاز الفني لفريق فيوتشر، علي ماهر مديراً فنياً، محمد عبد الكريم مدرب عام، عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي للفريق".

فريق فيوتشر

يضم مجلس إدارة فيوتشر، المهندس وليد زكي رئيساً للنادي، بجانب أحمد شوبير نائباً له، والدكتور وليد دعبس أميناً للصندوق، والعضوية "النائب علاء عابد، المهندس محمد حلاوة، المهندس وائل طارق إسماعيل، الكابتن أيمن منصور، الدكتور شريف الجبلي، الكابتن أحمد نجم".