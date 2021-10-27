/658416/النيابة-العامة-تباشر-التحقيقات-مع-مسئولين-بوزارة-الصحة

أصدرت النيابة العامة بيانًا منذ قليل، بشأن التحقيق مع مسئولين بوزارة الصحة، فيما هو منسوب إليهم.

النيابة العامة تباشر التحقيقات مع مسئولين بوزارة الصحة

وقالت:”تولت النيابة العامة أمس الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري مباشرة التحقيقات مع مسئولين بوزارة الصحة فيما هو منسوب إليهم".

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وتابعت النيابة العامة فى بيانها، قائلة:” رصدت إدارة البيان بمكتب النائب العام ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار غير صحيحة عن الوقائع التي تولت النيابة العامة التحقيقات فيها، وإزاء ذلك فإن النيابة العامة تهيب بالكافة إلى الالتزام بما تعلنه وحدها من معلومات حول الواقعة، والالتفات عن أي أخبار كاذبة أو غير صحيحة قد تضع ناشريها تحت المسئولية القانونية”.

وأكدت أن النيابة العامة حريصة على مبادئ الشفافية مع المجتمع، وستعلن حسبما ترى مناسبًا لحسن سير التحقيقات وضمان سلامتها ما يتاح من معلومات أو بيانات.