بعد نجاح «نجمة معدية»..فريق واما يجتمع في استوديو منى الشاذلي

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دوت الخليج يرصد موعد استضافة فريق واما مع منى الشاذلي

تذاع حلقة منى الشاذلي مع فريق واما «أحمد فهمي، نادر حمدي، محمد نور، أحمد الشامي» في يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع على قناة CBC، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ومن المقرر أن يتحدث أعضاء الفريق عن بدايات مشوارهم الفني، الذي بدأ عندما كان "نور وفهمي" في فرقة الفنان هاني شاكر الموسيقية، وأبرز المواقف التي جمعتهم على مدار مسيرتهم الفنية.

أغنية نجمة معدية

حقق فريق «واما» نجاحًا واسعًا بأغنيتهم الجديدة التي تحمل اسم «نجمة معدية»، وطرح فريق «واما»، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "نجمة معدية" على موقع يوتيوب، يوم 30 ديسمبر والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى فى التعاون الأول بينهم، ومن توزيع توما.

ولاقت الأغنية قبول وإعجاب الجماهير منذ طرحها على موقع «يوتيوب» محققة صدى واسع وضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كلمات أغنية «نجمة معدية»

وتقول كلمات الأغنية: "طلعت على الصحراوي بالعربية ماشيه ماشيه بالعربية، عدت من جنبها عربية مشغله مزيكا أوروبية.. عالي الجو الجو الجو عالي الجو الجو.. من دي ضربة النور العالي تعدي هي بتجري وكلوا يهدي.. يا أرض اتهدي ما عليكي قدي.. وشوف الحلو أما بيحلوا.. عالي الجو الجو الجو عالي الجو الجو.. نجمة معدية ودي غير الكل معدية".

وكان فريق «واما» طرح آخر ألبوماته عام 2019، بعنوان «الصيف ابتدى» والذى ضم 10 أغنيات، تم التعاون فيها مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب، والألحان: خالد عز، ورامى جمال، وتامر عاشور، أحمد صلاح حسني، ومديح، وأحمد فهمي، ومحمد نور أعضاء الفريق، أما التوزيع الموسيقي فشارك فيه كل من نادر حمدي، وتوما، وإيهاب فاروق، ورامي سمير، وأمين نبيل.