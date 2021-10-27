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بيراميدز يستهل مشواره في بطولة الدوري المصري بحثاً عن الطموح أمام مصر المقاصة «صور»

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إبراهيم خضر 0 تبليغ

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بدأت أولى مباريات فريق بيراميدز بالدوري المصري هذا الموسم، ويستضيف مصر للمقاصة، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ورصد عدسات موقع دوت الخليج التحضيرات التي سبقت المباراة، وظهور الملعب على أعلى مستوى، ويلعب بيراميدز بالزي الجديد للفريق هذا الموسم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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