بيراميدز يستهل مشواره في بطولة الدوري المصري بحثاً عن الطموح أمام مصر المقاصة «صور»

/658419/بيراميدز-يستهل-مشواره-في-بطولة-الدوري-المصري-بحثا-عن-الطموح-أمام-مصر-المقاصة-صور

بدأت أولى مباريات فريق بيراميدز بالدوري المصري هذا الموسم، ويستضيف مصر للمقاصة، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ورصد عدسات موقع دوت الخليج التحضيرات التي سبقت المباراة، وظهور الملعب على أعلى مستوى، ويلعب بيراميدز بالزي الجديد للفريق هذا الموسم.

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