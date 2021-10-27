تجديد ترخيص مطار الأقصر الدولى لمدة 3 سنوات

جدة - نرمين السيد - حققت المطارات المصرية إنجازا جديدا بتجديد ترخيص 3 من مطاراتها دوليا، خلال العام الجارى، حيث تم تجديد ترخيص مطار الأقصر الدولى لمدة ثلاث سنوات وهى المرة الاولى التى يحصل فيها على تلك المدة، كما حصل كلا من مطار برج العرب الدولى على تجديد ترخيص المطار لمدة عامين ومطار أسوان الدولى على تجديد لمدة عام.





وجاءت موافقة سلطة الطيران المدنى المصرى، على تجديد الترخيص التشغيلى للمطارات الثلاث بعد استيفاء جميع المتطلبات والمعايير الدولية للمنظمة الدولية للطيران المدنى ICAO والتشريعات المحلية فى مجال تأمين سلامة المطارات. وأشاد المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بالانجازات المتتالية التى تحققها الشركة المصرية للمطارات على المستوى الدولى سواء بالحصول على شهادات الاعتماد الصحى أو تجديد اعتماد الأيزو وأخيرا تجديد ترخيص المطارات الحيوية. وأكد على أهمية ترخيص المطارات المصرية والذى يعزز من سلامة المطار، ويؤكد استيفائه لكافة متطلبات سلطة الطيران المدنى المصرى، كما يعد خطوة أساسية فى التنمية والاستثمار، مشيدا بالجهد المبذول والعمل المشرف من قبل العاملين بالمطارات المصرية. جدير بالذكر أن هذا الإجراء يضمن لشركات الطيران العالمية التشغيل الآمن وتقليل رسوم التأمين لدى شركات الطيران، ما يدعم زيادة الحركة الجوية بالمطارات وزيادة العائد الاستثمارى، ويحقق التوجيهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030 ويدعم موقع مصر على مؤشرات قياس الأداء الدولى فى مجال الطيران المدنى على الرغم من التحديات والصعوبات التى تمر بها البلاد عامة وقطاع الطيران خاصة.

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