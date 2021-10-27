بعد التأكد من سلبية التهديد.. إقلاع الطائرة البديلة لمصر للطيران إلى موسكو

جدة - نرمين السيد - أقلعت منذ قليل، طائرة مصر للطيران، والمتجهة من مطار القاهرة الدولى إلى موسكو من طراز B737-800 وعلى متنها 93 راكبا، وذلك بعد التأكد من سلبية وعدم صحة البلاغ الخاص بوجود تهديد.





وصرح مصدر مسئول بشركة مصرللطيران، بأنه عقب هبوط طائرة مصرللطيران رحلة رقم 729 MS، من طراز A220-300 تم التأكد من سلبية التهديد عقب مراجعة الإجراءات الأمنية، وجرى استقبال الركاب والتعامل مع الموقف من قبل فريق Sat Team وكافة الجهات المعنية، لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتجهيز وإقلاع طائرة بديلة من مطار القاهرة الى مطار موسكو.

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