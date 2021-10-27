مستشار الرئيس للصحة: تصنيع لقاح كورونا ”موديرنا” فى مصر قريبا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أن مصر تقوم حاليًا بتصنيع أحد لقاحات كورونا الصينى، موضحًا أنها ستقوم بإنتاج لقاح موديرنا لفيروس كورونا قريبا.

وأضاف خلال مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن الــ62 المنعقد حاليًا بالقاهرة، أن مصر بذلت مجهودا كبيرا لتوفير جميع أنواع لقاحات فيروس كورونا للدول الأفريقية، موضحا أن أفريقيا لديها 1.4 مليار مواطن، ولكن تم تطعيم 5% فقط.

وتابع: "لقد نوعنا فى مصادر اللقاح ونحن أول من اتفق مع جامعة أكسفورد وعندما أعلنوا عن إجراء التجارب النهائية للقاح كورونا، واتفقنا معهم للحصول على اللقاح، وقالوا وقتها أننا لن نعطى اللقاح سوى للمؤسسات العالمية، وكانت مؤسسة "جافى" من المؤسسات العالمية التى تتيح التطعيمات للدول منخفضة الدخل، وبعد ذلك ظهرت مبادرة كوفاكس، والتى كانت بتعاون كل من مؤسسة جافى ومنظمة الصحة العالمية، وقامت مؤسسة بيل جيتس، وبريطانيا والولايات المتحدة بدفع مليارات، وأصبحت كوفاكس لديها التمويل من خلال التبرعات من الدول الكبرى، ولكنها لم تكن قادرة على الحصول على اللقاح".

وأوضح أن "الشركات المنتجة بالدول الكبرى استحوذت على اللقاحات"، مؤكدا أن "لقاحات فايزر وموديرنا وجونسون يتم إنتاجها بالولايات المتحدة، ولكن جونسون لها مصنع فى جنوب أفريقيا، واسترازينيكا لها مصنع فى بريطانيا، وفى ألمانيا، وهولندا، والهند، ونحن استطعنا برعاية سياسية كبيرة جدا وبدعم بلا سقف أن نحصل على اللقاح من مصدرين من الصين".

وأضاف: "استطعنا أيضًا أن نصنع اللقاح فى مصر، ونحصل على اللقاح من مبادرة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ولكنها منحتنا كمية ولكنها ليست الكمية المطلوبة، وأحضرنا جرعات من لقاح جونسون من اتفاقية الاتحاد الأفريقى، وحجزنا 20 مليون جرعة، وكان ثمن الجرعة 10 دولارا، واستطعنا تخفيض سعر الجرعة من 10 دولارا إلى 7.5 دولار فقط فأصبح لدينا 25 مليون جرعة من لقاح جونسون من الاتحاد الأفريقى".

وأكد، "لقد أحضرنا لقاحات من كل الشركات، من فايزر أيضا، كما تم إحضار لقاح أسترازينيكا من مصنعها بالهند، وتم توفير جميع لقاحات كورونا عن باقى الدول الأفريقية كلها، وقد حصلت جميعها على موافقة هيئة الأدوية المصرية، وجميعها لم تأخذ الموافقة الكاملة، ولكنها حاصلة على الموافقة الطارئة لأن الموافقة الكاملة تحتاج إلى إجراءات ودراسات طويلة، واستطعنا أن نطعم 25 مليون مصرى بلقاح كورونا بحوالي 32 مليون جرعة".

وأشار إلى أن هناك أشخاص حصلوا على جرعتين، ونظرا للوفرة الموجودة حاليا تم البدء فى تطعيم جميع العاملين بالجامعات المصرية، وأيضا أعضاء هيئة التدريس فى كل الجامعات.