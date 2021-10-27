ننشر قرار حظر دخول المواطنين والعاملين لمقرات الأزهر دون الحصول على لقاح كورونا

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دوت الخليج

ننشر قرار حظر دخول المواطنين والعاملين لمقرات الأزهر

وجاءت قرارات وكيل الأزهر على النحو التالي:-

أولا: يحظر دخول العاملين بكافة قطاعات الأزهر الشريف والمناطق الأزهرية إلى مقار عملهم الا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتقديم الشهادة الدالة على ذلك والمعتمدة من وزارة الصحة، أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCP ولم يمض على إجراءه أكثر من ثلاث أيام، بدءا من ١٥ نوفمبر المقبل.

ثانيا: يحظر دخول المواطنين إلى مقار قطاعات الأزهر الشريف والمناطق الأزهرية إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجراءه أكثر من ثلاثة أيام، بدءا من أول ديسمبر المقبل.

الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على قرية بني تميم

في الوقت نفسهن أدان الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس، على قرية "بني تميم" بمحافظة ديالى شرقي العراق، وأسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 6 آخرين.

وشدد الأزهر في بيان له، الاربعاء، على أن استباحة دماء الآمنين الأبرياء؛ إرهاب غادر يتنافى مع قيم الأديان والإنسانية، الأمر الذي يستوجب تكاتف الجهود الدولية لمواجهة التنظيمات الإرهابية، مؤكدًا تضامنه مع العراق الشقيق، قيادة وشعبًا، في وجه هذا الإرهاب الغاشم، داعيًا الله -عز وجل- أن يحفظ العراق، وأن يجنِّب أهله كل مكروه وسوء.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، "إنا لله وإنا إليه راجعون".