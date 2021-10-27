/658423/النواب-يناقش-تقرير-اللجنة-المشتركة-بشأن-الترخيص-لوزير-البترول-للبحث-عن-الذهب-الإثنين-المقبل

تشهد جلسات مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئونالدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن:

دوت الخليج يرصد تفاصيل الجلسة العامة الاحد المقبل

الترخيص لوزير البترول للبحث عن الذهب

۱) مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشـركة شـلاتين للثروة المعدنيـة للبـحـث عـن الـذهب والمعـادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة وادي العلاقي الواقعة بين خطى عرض ۲۲ درجة جنوبا و۲۳،۰۳ درجة شمالا ومن البحر الاحمر شرقا الى وادي النيل غربا فيما عدا مناطق الاتفاقية الصادر بها القانون رقم 43 لسنة ٢٠١٤، ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية.

۲) مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشـركة شـلاتين للثروة المعدنيـة للبحـث عـن الـذهب والمعـادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة فاطيري بالصحراء الشرقية.

۳) مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشـركة شلاتين للثروة المعدنيـة للبـحـث عـن الـذهب والمعـادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة حماطة بالصحراء الشرقية.

4) مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشـركة شلاتين للثروة المعدنيـة للبحـث عـن الـذهب والمعـادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة حنجليـة وأم عـود بالصحراء

الشرقية.

5) مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشـركة شلاتين للثروة المعدنيـة للبـحـث عـن الـذهب والمعـادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة عتود بالصحراء الشرقية.

6) مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشـركة شلاتين للثروة المعدنيـة للبحـث عـن الـذهب والمعـادن

المصاحبة له واستغلالها في منطقة البرامية بالصحراء الشرقية.

۷) مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشـركة شلاتين للثروة المعدنيـة للبحـث عـن الـذهب والمعـادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة جبل إيقات - جبل الجرف - جبل مسيح - جبل علبة -منطقة أسوان بالصحراء الشرقية.

رابعا - استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.