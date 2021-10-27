/658424/بسبب-خلافات-على-الميراث-شاب-يقتل-والدته-ويقطع-رأسها-في-البحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم الأربعاء، في كشف ملابسات العثور على جثة سيدة عجوزة بدون رأس داخل جوال وعارية الجسد وملقاه بأحد المصارف بمركز الرحمانية، وأتضح أن وراء ارتكاب الجريمة نجلها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل كشف ملابسات العثور على جثة سيدة عجوزة بدون رأس داخل جوال وعارية الجسد وملقاه بأحد المصارف بمركز الرحمانية

التحريات الأولية

وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن المجني عليها محرر لها محضر تغيب رقم 10533 إداري مركز دمنهور منذ شهر تقريبًا، حيث خرجت من المنزل ولم تعود حتي تم العثور علي جثتها صباح الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2021، وعلى الفور تم نقل الجثة إلي ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي المركزي بالرحمانية تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق برئاسة المستشار محمود صلاح مدير نيابة الرحمانية والذى أمر بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة.

قطعة أرض زراعية

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد شعراوى مدير المباحث الجنائية ضم رجال مباحث مركز الرحمانية ورجال البحث الجنائى وفرع الأمن العام لكشف لغز الجريمة وضبط مرتكبيها، حيث أشارت التحريات الأولية أن المجنى عليها تقيم مع أحد أبنائها وزوجتة بعد موت زوجها وزواج بناتها وابنها الثانى بقرية بمركز دمنهور وتمتلك قطعة أرض زراعية ووتقاضى معاش شهري.

فريق البحث الجنائي

وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي، أن وراء ارتكاب الجريمة نجلها «منصور.ح.ا»، وشهرته الشحات، 58 عامًا، حيث ارتكب الجريمة بسب خلافات الميراث وقام بقطع رأسها بآلة حادة «سكين»، وألقي بالجثة في المصرف بعد وضعها داخل جوال، وبعد تقنيين كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط المتهم وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بارتكاب الجريمة.