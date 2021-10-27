«خلقت رجل بمشاعر أنثى»..جميلة عوض تشوق الجمهور لشخصيتها في «المحكمة»

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دوت الخليجيرصد شخصية جميلة عوض في فيلم «المحكمة»

نشرت جميلة عوض البوستر الخاص بفيلم «المحكمة» عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليه، قائلة: «خلقت بمشاعر أنثى في جسد رجل والمجتمع يرفض تحويلها عاليا، فيلم المحكمة عن قصص واقعية،‎24/11/2021 بجميع السينمات في مصر والسعودية والكويت ودول الخليج، إنتاج : أحمد السبكي، تأليف : أحمد عبد الله، إخراج : محمد أمين».

موعد عرض فيلم المحكمة

تستعد السينمات المصرية لإستقبال فيلم جديد بعنوان «المحكمة» الذي يخوض بطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم الفنانة غادة عادل، وذلك بداية من يوم الأربعاء الموافق 24 من شهر نوفمبر المقبل.

ويتناول العمل العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها وهم قضايا مدنية، ومحكمة أسرة، واغتصاب، وميراث، وتحول جنسي.

أبطال فيلم المحكمة

فيلم "المحكمة"، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.

جميلة عوض تتألق بفيلم عروستي

هذا وتألقت الفنانة جميلة عوض بفيلم «عروستي» من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـ أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز، ويناقش الفيلم بشكل أساسي فكرة الزواج عن حب أو زواج الصالونات.