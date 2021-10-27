/658426/مفاجاة-لجمهور-الزمالك-قبل-لقاء-طلائع-الجيش-بالجولة-الثانية-بالدوري-تفاصيل

انتظم أحمد فتوح لاعب الظهير الأيسر بنادي الزمالك في تدريبات الفريق اليوم الأربعاء، بعد غيابه في لقاء الفريق أمام انبي في الجولة الأولى بالدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يأتي ذلك عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعب في وقت سابق من قبل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك بسبب غيابه عن مباراة إنبي في الجولة الأولى للدوري بسبب تراكم البطاقات الصفراء منذ الموسم المنقضي.

وبات فتوح جاهزا للمشاركة مع الفريق بداية من مباراة طلائع الجيش القادمة عقب انتهاء إيقافه.

والجدير بالذكر أن الزمالك فاز على إنبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الزمالك وانبي:

حقق بطل النسخة الأخيرة لبطولة الدوري المصري الممتاز الزمالك، من تحقيق الفوز في أول جولاته بالنسخة الجديدة على انبي بثنائية نظيفة، شهد عليها ملعب بتروسبورت.

وجاء الهدف الأول للزمالك في الدقيقة السابعة من الوقت البدل الضائع، من خلال ركلة جزاء نفذها أحمد سيد زيزو، على يمين المرمى.

ونجح الزمالك من تسجيل الهدف الثاني له في شباك انبي في الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب بتروسبورت، عن طريق عمر السعيد.

وجاء الهدف الثاني للزمالك بعد محاولات عديدة من انبي، والتي جاءت كلها بالفشل، ليعود الزمالك ويؤمن على نتيجة الفوز عن طريق عمر السعيد بالهدف الثاني.

وسجل عمر السعيد الهدف الأول له والثاني للزمالك في انبي في الدقيقة الـ 85 من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من جهة اليمين قابلها عمر السعيد براسية قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.

تشكيل الزمالك أمام انبي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومصطفى فتحي ومحمد أوناجم وعمر السعيد.

تشكيل انبي أمام الزمالك:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: علي فوزي - ابراهيم يحيي - محمد إسماعيل – محمد مرسي - مصطفي شلبي.

خط الوسط: مروان داوود – صلاح ريكو - مصطفي شكشك.

خط الهجوم: جون إيبوكا – دينو بيتر.