/658428/الشوط-الأول-بيراميدز-يتقدم-على-المقاصة-بهدف-وليد-الكارتي-فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بين بيراميدز ومصر المقاصة، بتقدم الفريق السماوي بهدف دون رد، في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح بيراميدز من تسجيل الهدف الأول في المباراة والوحيد في الشوط الأول في الدقيقة الـ 43 من عمر المباراة عن طريق وليد الكرتي، من خلال محمد حمدي أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة ليقابلها وليد الكارتي برأسية قوية مرت داخل الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

🎥⚽️ مع اول ظهور له في الدوري المصري المغربي وليد الكرتي يسجل هدف لبيراميدز#بيراميدز#بيراميدز_المقاصة



pic.twitter.com/ccQUZVi2El — أخبار الكورة المصرية (@masrkora) October 27, 2021

تشكيل مصر المقاصة أمام بيراميدز:

حراسه المرامي:محمد مجدي.

في خط الدفاع: على فتحى ، أحمد صبيحه ، على المصرى ، محمود عقل.

في خط الوسط: سيرجى أيريك ، اتولى جوزيف ، أحمد منعم.

في الهجوم: جون أفيرى ، هشام شعبان.

تشكيل بيراميدز أمام مصر المقاصة:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - ناصر منسي - أحمد سامي - هشام محمد - إبراهيم حسن - أحمد فتحي - محمود صابر، فيما خرج من القائمة الحارس الشاب يوسف نادر.

قائمة بيراميدز في المباراة:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي.

خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - نبيل دونجا - هشام محمد - إبراهيم حسن - عبدالله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - ناصر منسي.

وكان نادي بيراميدز تمكن في الصعود لهذا الدور بعدما تمكن أن يحقق الفوز على عزام التنزاني بهدف مقابل لاشئ بمجموع المبارتين.

أما المصري البورسعيدي فقد فاز بصعوبة بالغة أمام سلطات الموارد الأوغندي بهدف نظيف في مباراة العودة، بعد نهاية مباراة الذهاب بدون أهداف.