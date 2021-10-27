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تشهد الدائرة الثانية بمحكمة الجنح الاقتصادية، غدًا، دعوى تتهم المطرب الشعبي حسن شاكوش بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

دوت الخليج

وترافع المحامي بالنقض شعبان سعيد، أمام هيئة المحكمة، وقدم تقرير يثبت تورط المطرب الشعبي «حسن شاكوش» في الاتهامات المسندة إليه، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة عليه.

ترجع تفاصيل القضية عندما حرر المحامي شعبان سعيد، وكيلا عن ريهام سعيد، بلاغ اتهم فيه المطرب الشعبي حسن شاكوش بنشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، هاجم فيه موكلته الإعلامية «ريهام سعيد»، بعبارات تحمل معانى السب والقذف وخدش حياء العائلة، وطالب بمحاكمته بنصوص المواد 302 و 308 من قانون العقوبات.

دعوى تتهم المطرب الشعبي حسن شاكوش «بسب وقذف» الإعلامية ريهام سعيد

وفي سياق أخر أمرت جنايات القاهرة برئاسة المستشار خلف مسعود، وعضوية المستشارين سمير جابر علي، والحسن نجم الدين، وأمانة سر جاد كنعان،في وقت سابق، بإخلاء سبيل 6 متهمين في قضية تقديم الكفن بمنطقة عين شمس وتأجيل القضية لـ24 يناير المقبل.

وكانت أمرت النيابة العامة بحبس 9 متهمين بالبلطجة في عين شمس، حيث كشفت التحقيقات أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا استعرضوا القوة على عاملين في مركب نيلي يملكها الضحايا الثلاثة، وروعوا مَن فيها وأتلفوها.

ضبط وإحضار المتهمين

فأُبلغت الشرطة بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق، التي على الفور قررت بضبط وإحضار المتهمين، ولعلم أحد المتهمين بذلك فخطَفَ وآخرون معه عاملا بالمركب بدافع الانتقام، فحاول وسطاء إنهاء الخلافات بين الطرفين ولكنهما رفضا الصلح بينهما.

المتهمون في واقعة تقديم الكفن وكشفت التحريات في واقعة «تقديم الكفن» بعين شمس، أن عائلة المتهمين هددت أسرة الضحايا.

وذلك عن طريق إيذاء ذويهم وقتل وحرق المركب التابع لهم، وألقوا الرعب في نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين حول واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الجاري لعقده.