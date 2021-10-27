/658432/رمضان-عبدالمعز-اللى-بيتتبع-عورات-الناس-ربنا-هيفضحه-فيديو

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا أن الغيبة هى ذكر أخاك بما يكره، سواء فى بيته أو ماله أو زوجته، أو حتى بالتلميح، موضحا أن البعض يمكن أن يلمح عن عرض أخيه بكلمة واحدة ربنا يستر علينا، فهذه غيبة بالتلميح يحاسب عليها.

رمضان عبدالمعز: اللى بيتتبع عورات الناس ربنا هيفضحه

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "سيدنا النبى محمدصلى الله عليه وسلم، قال ياةناس يا مؤمنين باللسان، ولم يباشر الإيمان قلوبهم، لا تؤذوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، حتى لا يتنبع الله عواتكم، ومن تتبع الله عورته فضحه وكشفه، يعنى اللى ربنا هيكشف ملفاته هيفضحه.. ربنا اذا أعطى ادهش، وإذا اخذ فتش، قما هيفضح حد هيتفضح".

هذا وكان الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، قد حذر من انتشار اللمز وللغمز والهمز والغيبة فى المجتمع، لافتا إلى أن من أخطر آفات اللسان هى الغيبة وهى محرمة.

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "القران جاء صريحا ومحرم الغيبة وما يتبعها فتوعد بالويل يعنى الهلاك ووادى فى جهنم، لكل اللى يقوم بالهمز، يعنى بلاش نطعن فى بعض، واللمز اللى هو بالقول، والهمز يكون بالفعل، بالغمز بالعين، تخيل الإشارة بالعين دى يكون مصيرها الهلاك قى جهنم، عشان القرآن الكريم قال عرض الناس حرام، اجتنبوه، كانك بتاكل لحم أخيك ميتا، ازاى تعطى الحق لنفسك تتكلم عن حد بصورة وحشة، ده على اساس انه مفيش زيك يعنى".