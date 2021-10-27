وزير الرى: مصر مستعدة لتقديم الدعم للجابون فى مجال المياه

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الرى مع آلاين كلاودى وزير المياه والطاقة بدولة الجابون، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه.
من جانبه، أكد الوزير الجابونى وجود وفرة كبيرة فى الموارد المائية ببلاده بعكس الموارد المائية المحدودة فى مصر، ولكن الجابون فى حاجة لتحسين عملية إدارة تلك الموارد وتوفير الإمكانيات اللازمة لتوصيل المياه للمنتفعين بكفاءة.
وأشاد كلاودى بالمشروعات الجارى تنفيذها بمصر فى مجال المياه، لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، بالرغم من محدودية الموارد المائية، كما أشاد بتميز مصر فى مجال التنبؤ بالأمطار ونظم الإنذار المبكر.
واتفق عبدالعاطى وكلاودى على إيفاد وفد من الخبراء المصريين للجابون للتعرف على الاحتياجات الفعلية التى يحتاجها الجانب الجابونى، لوضع برنامج عمل للمشروعات والإجراءات المطلوبة، مع جاهزية وزارة الرى لتقديم الدعم الفنى اللازم للجابون.
يشار إلى أن الوفد الجابونى سيزور المركز القومى لبحوث المياه التابع لوزارة الرى، للتعرف على المشروعات البحثية والنماذج المتاحة بالمركز.
ويشارك فى فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، نحو ألف مشارك و300 متحدث دولى، و50 منظمة عاملة فى مجال المياه، فضلا عن الوفود الرسمية.
وتضمنت فعاليات الأسبوع، تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى، منها "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023"، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة فى الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة لعدد من الدول العربية.
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