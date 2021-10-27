جامعة المنيا تمنع دخول الحرم بعد 15 نوفمبر إلا لمن تلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - قرر مجلس جامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفى عبدالنبى، عدم السماح بدخول الحرم الجامعى بعد 15 نوفمبر المقبل للعاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس إلا بعد تقديم ما يفيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا وفى حالة عدم الحصول على اللقاح يمكن تقديم ما يفيد خلوه من الفيروس من خلال تحليل الـ«PCR»، بهدف الحفاظ على الصحة العامة وتوفير بيئة جامعية آمنة.





وأكد رئيس الجامعة، خلال رئاسته الاجتماع الدورى للمجلس، أن الجامعة ملتزمة بقرارات لجنة الأزمات فيما يخص عدم السماح للعاملين بمؤسسات الدولة بدخول مقراتها بدءا من 15 نوفمبر، إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الجامعة أن الكتاب الجامعى الإلكترونى لا يقتصر على توفر المادة العلمية للمقرر فقط، بل تمتد خدماته لتشمل التطبيقات العملية والنظرية والأسئلة والتمرينات، القائمة على البحث والاطلاع، والتى سيتعامل بها الطالب مع أستاذ المقرر بشكل مستمر طوال الفصل الدراسى.

وأعرب رئيس الجامعة عن فخره لحصول الجامعة على المركز الثالث بجائزة مصر للتميز الحكومى لأفضل موقع إلكترونى متميز فى تقديم الخدمات الحكومية، بما يعزز ريادتها التنافسية نحو بناء نموذج مؤسسى يطبق مفاهيم الحوكمة والتحول الرقمى، ويحتوى على جهاز إدارى وفريق عمل كفء، مؤكدا أن هذا الإنجاز هو حصاد لعمل دؤوب قامت به الجامعة بخطوات ثابتة نحو التحول الرقمى منذ عام 2018، ليصل حجم التعاملات الإلكترونية على بوابة الجامعة لأكثر من 3000 معاملة يوميا.

من جانبه، قال الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة، إنه تم الانتهاء من رفع جميع المقررات الدراسية لجميع أعضاء هيئة التدريس المسجلين بمنظومة الكتاب الجامعى الإلكترونى عبر منصة الجامعة التعليمية؛ لتكون متاحة أمام الطلاب، وفقا للآليات والضوابط التى وضعتها الجامعة لتحويل الكتاب الجامعى الورقى إلى إلكترونى، وآليات دفع المصروفات وصلاحيات الدخول على المنصة، مع الحرص على مراعاة دعم الطلاب الغير قادرين من خلال صندوق التكافل الطلابى.