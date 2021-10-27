برنامج الأمم المتحدة الإنمائى: مصر تنفذ برنامجا جريئا لإصلاح دعم الطاقة

جدة - نرمين السيد - وأشارت دراسة جديدة أصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، اليوم الأربعاء، إلى أن العالم ينفق مبلغاً مذهلاً يقدر بحوالى 423 بليون دولار أمريكى سنويًا على دعم استهلاك أنواع الوقود الأحفورى من نفط وكهرباء يتم توليدها عن طريق حرق أنواع أخرى من الوقود الأحفورى مثل الغاز والفحم، ويساوى ذلك المبلغ أربعة أضعاف المبلغ المطلوب لمساعدة البلدان الفقيرة على مواجهة أزمة المناخ، وهو الأمر الذى يمثل إحدى النقاط الشائكة قبل المؤتمر العالمى حول المناخ COP26 الذى يبدأ الأسبوع المقبل.

وتمكن الاستفادة من هذا المبلغ الذى ينفق بشكل مباشر على دعم الوقود الأحفورى لتوفير لقاحات مضادة لـ(كوفيد- 19) لكل شخص فى العالم أو لتغطية التكلفة السنوية المقدرة للقضاء على الفقر المدقع فى العالم كله ثلاث مرات.

وإذا ما أخذنا فى الحسبان التكاليف غير المباشرة لهذا الدعم، بما فى ذلك الآثار السلبية على البيئة، يناهز المبلغ الإجمالى 6 تريليونات دولار، وفقًا للبيانات التى نشرها مؤخرًا صندوق النقد الدولى.

ويسلط تحليل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى الضوء على أن هذه الأموال، التى يتحملها دافعو الضرائب، تؤدى فى نهاية المطاف إلى تعميق أوجه عدم المساواة وإعاقة العمل المطلوب لمواجهة تغير المناخ.

وقال "أخيم شتاينر" مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، فى الدراسة: "لقد كشفت جائحة (كوفيد- 19) عن جوانب فى الاقتصاد العالمى يجب أن يتجاوزها الزمن مثل استمرار دول العالم فى إنفاق مليارات الدولارات على دعم الوقود الأحفورى، فى الوقت ذاته الذى يعيش فيه مئات الملايين من الناس فى فقر وتتسارع أزمة المناخ، وفى هذا الصدد علينا أن نسأل أنفسنا: هل يمثل دعم الوقود الأحفورى إنفاقا رشيدا للمال العام؟".

ويعد دعم الوقود الأحفورى غير فعال وغير عادل، ففى جميع البلدان النامية - وفقًا لصندوق النقد الدولى - تستأثر الشريحة التى تمثل أغنى 20% من السكان بحوالى نصف مقدار الموارد العامة التى يتم إنفاقها على لدعم استهلاك الوقود الأحفورى.

بدوره، قال جورج غراى مولينا كبير الاقتصاديين فى مكتب دعم السياسات والبرامج ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والمؤلف المشارك للدراسة: "إصلاح دعم الوقود الأحفورى يمثل قضية شائكة سياسيًا، لكن الحقائق تظهر أن الإصلاح ضرورى، وإذا ما تم تطبيقه بشكل صحيح، فمن شأنه أن يدعم الفقراء وأن يخلق فرص للعمل وأن يحمى الكوكب".

وأضاف: "نأمل أن تحفز هذه الدراسة نقاشًا جادًا حول الدور الحاسم الذى يمكن أن يلعبه الإصلاح فى دفع التحولات الخضراء والعادلة فى جميع البلدان".

وتأتى الدراسة، التى يتم نشرها قبل اجتماعات مجموعة العشرين ومؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP26 القادمين، فى سياق إقرار العديد من الاقتصاديين وصانعى السياسات وكذلك صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بضرورة إصلاح دعم الوقود الأحفورى، وهو ما دعا إليه كذلك وبقوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأنتج برنامج الأمم المتحدة الإنمائى كجزء من حملة جديدة فيلمًا قصيرًا جذابًا يصور أحد أشهر الحيوانات المنقرضة فى العالم، الديناصور، وهو يلقى خطابًا أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة يحث فيه قادة العالم على التحول عن دعم الوقود الأحفورى وأن "لا يختاروا الانقراض" لتسليط الضوء على الآثار السلبية الهائلة لدعم الوقود الأحفورى على البشر والكوكب.

وتهدف حملة "لا تختاروا الانقراض" بأصوات مجموعة من المشاهير من جميع أنحاء العالم إلى زيادة الوعى العام بما يسببه دعم الوقود الأحفورى من عرقلة لما تم إحرازه حتى الآن من تقدم كبير فى السعى للحد من تغير المناخ ومن زيادة فى أوجه عدم المساواة من خلال إفادته الأغنياء، وقد قامت الفنانة المصرية وسفيرة النوايا الحسنة لمنظمة اليونيسف، دنيا سمير غانم، بتأدية الصوت العربى الوحيد للحملة العالمية، مؤكدةً على الدور الإيجابى والتوعوى الذى يقدمه الفن لدعم جهود التنمية.