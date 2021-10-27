/658439/بيرسي-تاو-وميكيسوني-يقودان-تشكيل-الأهلي-أمام-الإسماعيلي-بـ-إنطلاقة-الدوري

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمباراة الإسماعيلي التي تقام مساء اليوم، على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة مساء، وتبث المباراة على قناة أون تايم ىسبورت اتش دي، بتعليق صوتي مدحت شلبي.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

مصطفى شوبير، محمد هاني، أحمد عبد القادر، عمار حمدي، حسين الشحات، محمد شريف، حسام حسن، محمود عبد المنعم كهربا، ياسر إبراهيم.

تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي:

قبل لقاء اليوم لعب الفريقان 138 مباراة، فاز الأهلى في 71 مباراة مقابل 29 للإسماعيلى وتعادلا في 38 لقاء، سجل الدراويش 117 هدفًا بينما أحرز الأحمر 206 أهداف.

لعب الفريقان 115 مباراة، فاز الأهلى في 59 مباراة مقابل 22 للإسماعيلى وتعادلا في 34 لقاء، سجل الأهلى 169 هدفا مقابل 93 للدراويش.

داخل ملعب الإسماعيلى نجح الدراويش من تحقيق الفوز في 16 مواجهه وتعادلا فى 18 وفاز الأهلى 23 مره.

أما داخل ملعب الأهلى فاز الإسماعيلى في 5 مواجهات، وتعادل في 16 وفاز الأهلى 34 مباراة.

وفي المباريات الفاصلة، فاز الأهلى مرتين وفاز الاسماعيلى مرة وسجل المارد الاحمر 5 أهداف وسجل الدراويش مثلهم

كأس مصر

لعب الفريقان 16 مباراة، فاز الإسماعيلى 5 وتعادلا 1 وفاز الأهلى 10 مباريات، سجل الإسماعيلى 13 هدفًا، بينما أحرز الأهلى 30 هدفًا.

السوبر المصرى

لعبا الفريقان مباراة واحدة فقط انتهت بالتعادل 1/1، وفاز الأهلى بضربات الترجيح 4/ 2، والتي أقيمت يوم 9 أغسطس 2007.

البطولات الأفريقية

تواجه الفريقان في 4 مباريات فاز الأهلى في مباراتين بينما فاز الإسماعيلى مباراة وتعادلا في لقاء واحد.

البطولة العربية

لعب الفريقان مباراتين فقط فاز الدراويش في مباراة، وحسم الأهلى مباراة.

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي:

علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.