بارتدائها خاتم الخطبة..سوزان نجم الدين تعلن ارتباطها رسميًا

/658441/بارتدائها-خاتم-الخطبةسوزان-نجم-الدين-تعلن-ارتباطها-رسميا

ظهرت الفنانة سوزان نجم الدين أثناء تصوير مشاهد فيلمها الجديد «بيوت من ورق» وهي ترتدي خاتم في يديها أسفر البعض عن أنه من المقرر أن يكون خاتم خطبتها من الشخص المجهول التي لم تعلن عن هويته حتى الآن.

دوت الخليج يرصد إعلان سوزان نجم الدين خطبتها بشكل رسمي

وقالت سوزان نجم دين مؤكدة حقيقة خطبتها خلال لقائها ببرنامج et بالعربي أنها تعيش في حالة غرام عاطفي، لكنها رفضت أن تكشف معلومات عن خطيبها، مشيرة إلى أن ارتباطها هذه المرة، حقيقي، على عكس ما سبق أن انتشر حول ارتباطها بحارسها الشخصي.

وكانت كشفت الفنانة سوزان نجم الدين لأول مرة بعد الشائعات التي طاردتها خلال الفترة القليلة الماضية بشأن زواجها من حارسها الشخصي، دخولها في علاقة عاطفية جديدة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتزوجا قريبا.

تصريحات سوزان نجم حول حبيبها

قالت سوزان نجم الديني خلال تصريحها لبرنامج mbc Treding أنها في علاقة عاطفية جديدة دون الكشف عن هويته، موضحة: “أيوه بحب وهو مالي قلبي كتير وعقلي، متمنية أن تتم هذه الزيجة في أقرب وقت، وأن يوفقها الله فيها.”.

سوزوان نجم الدين تثير الجدل لارتباطها بحارس شخصي

هذا وأحدثت مواقع التواصل الإجتماعي في الفترة القليلة الماضية ضجة حول النجمة السورية سوزان نجم الدين، بعدما تداول رود السوشيال ميديا صورة لها بجانب حارسها الشخصي معلنين زواجها منه الأمر الذي أثار غضب الفنانة.

وأفادت سوزان نجم الدين بأن الصور التي تم تداولها، يعود توقيتها لـ 5 سنوات، قائلة: “كنا وقتها في برنامج ستارز أون بورد، وكان هو المرافق الخاص بي حينها، ولم أعد أعرفه”.

وأضافت سوزان خلال مكالمة هاتفية في برنامج et بالعربي مشيرة لجوئها للقضاء لتعرف من وراء تلك الشائعة، قائلة: “تواصلت مع المحامي لأعرف من هو المروج لهذه الشائعات، وما هدفه منها، لا أحد يعرف كم التشوية والأذى الذي نتعرض له، والقلق الذي يشعر بها أهلنا بسبب هذه الشائعات”.

واختتمت سوزان حديثها قائلة: "حد حاططني في باله وأكيد عندما أريد الزواج سأعلن أنا بنفسي عن هذا الأمر ومن خلال صفحاتي على السوشيال ميديا لأنني طبعًا سأكون فخورة بهذا الشخص الذي سأرتبط به وسيكون شريك عمر وسأعلن عنه".