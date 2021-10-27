إلزام قناة ten بدفع راتب الإعلامية إنجي أنور و 4 ٪؜ فوائد شهرية

/658445/إلزام-قناة-ten-بدفع-راتب-الإعلامية-إنجي-أنور-و-4--فوايد-شهرية
قضت محكمة الجيزة الدائرة الثانية عمال كلي أكتوبر في القضية رقم ١٤١٦ لسنة ٢٠١٧ بإلزام الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة قناة تن بتاريخ ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ بإلزامها بدفع راتبها الإعلامية إنجي أنور و 4 ٪ فوائد شهرية.
دوت الخليج
إلزام قناة ten بدفع راتب الإعلامية إنجي أنور و 4 ٪ فوائد شهرية
وأوضح أيمن خليل المحامي بالنقض والمستشار القانوني للإعلامية إنجي أنور في تصريحات له اليوم، أن الشركة المدعى عليها ( قناة تن )كانت قد أنهت العقد بشكل غير قانوني تعسفيا ودون أن تسدد لها مستحقاتها عن برنامج " مساء القاهرة ".
هذا وتجدر الإشارة إلى أن أنور قد أعلنت في بيان سابق أن الشركة المدعى عليها ( قناة تن )كانت قد أنهت العقد دون سداد مستحقاتها عن برنامج “مساء القاهرة” وذلك في ظل الإدارة السابقة للقناة.
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