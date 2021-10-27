/658445/إلزام-قناة-ten-بدفع-راتب-الإعلامية-إنجي-أنور-و-4--فوايد-شهرية

قضت محكمة الجيزة الدائرة الثانية عمال كلي أكتوبر في القضية رقم ١٤١٦ لسنة ٢٠١٧ بإلزام الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة قناة تن بتاريخ ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ بإلزامها بدفع راتبها الإعلامية إنجي أنور و 4 ٪؜ فوائد شهرية.

دوت الخليج

إلزام قناة ten بدفع راتب الإعلامية إنجي أنور و 4 ٪؜ فوائد شهرية

وأوضح أيمن خليل المحامي بالنقض والمستشار القانوني للإعلامية إنجي أنور في تصريحات له اليوم، أن الشركة المدعى عليها ( قناة تن )كانت قد أنهت العقد بشكل غير قانوني تعسفيا ودون أن تسدد لها مستحقاتها عن برنامج " مساء القاهرة ".

هذا وتجدر الإشارة إلى أن أنور قد أعلنت في بيان سابق أن الشركة المدعى عليها ( قناة تن )كانت قد أنهت العقد دون سداد مستحقاتها عن برنامج “مساء القاهرة” وذلك في ظل الإدارة السابقة للقناة.