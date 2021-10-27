رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد زيارة إلى فرنسا

جدة - نرمين السيد - عاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إلى القاهرة، بعد زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس، على رأس وفد رفيع المستوى ضم عددا من الوزراء والمسئولين.





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