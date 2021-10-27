جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، مع هيرمان جوستاف وزير المياه والزراعة واستصلاح الأراضى الناميبى، مخرجات الاجتماع الفنى المنعقد بين المتخصصين من الجانبين المتعلق بمجالات التعاون المقترحة بين البلدين لإدراجها فى مذكرة التفاهم المزمع توقيعها قريبا، وخاصة أعمال مراقبة وتشغيل الآبار الجوفية عن بعد وحصاد مياه الأمطار والرى الذكى.





جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الرى مع وزير المياه الناميبى، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى. وتناول اللقاء أهمية وجود آلية تنسيقية ملزمة للأنهار المشتركة، حيث أبدى الوزير الناميبى تفهمه لشواغل دول المصب تجاه الإجراءات الأحادية التى تقوم بها دول المنبع.. مشيرا إلى ما يمثله نهر النيل من أهمية كبيرة بالنسبة لمصر، وأنه لا يمكن استبداله بأى موارد أخرى. كما تم مناقشة سبل تعزيز دور مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) فى خدمة القضايا والتحديات المائية التى تواجهها دول القارة، فى ظل رئاسة الرئيس الناميبى للدورة الحالية للأمكاو. يذكر أن مصر ستتسلم رئاسة "الأمكاو" فى بداية عام 2023.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الرى يبحث مع وزير المياه الناميبى مخرجات الاجتماع الفنى بين البلدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.