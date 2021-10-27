«العليا لحقوق الإنسان» تعقد جلسة استماع لممثلى المجتمع المدنى

جدة - نرمين السيد - عقدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، جلسة استماع، اليوم الأربعاء، مع ممثلى عدد من منظمات المجتمع المدنى، تزامنا مع إعلان رئيس الجمهورية 2022 عاما للمجتمع المدنى، وفقا للدور المنوط بالمجتمع المدنى فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومتابعة وتقييم تنفيذها.





وأوضح السفير علاء رشدى، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا، أننا نشهد الآن مرحلة جديدة لبناء شراكة بناءة وفعالة ومستديمة بين المجتمع المدنى والحكومة، مشيرا إلى أن تلك المرحلة تتسم بثلاثة محاور هامة.

وأضاف: "المحور الأول؛ إعلان رئيس الجمهورية 2022 عاما للمجتمع المدنى فى 11 سبتمبر الجارى، ودعوته المجتمع المدنى لمواصلة العمل بجد واجتهاد جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان، وكذا تكليفه للحكومة بتعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدنى، وتقديم كل التسهيلات للتنفيذ الفعال لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية القوية لتعزيز وتفعيل دور المجتمع المدنى".

وتابع: "ثانيا؛ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أولت اهتماما خاصا بالمجتمع المدنى باعتباره شريكا أساسيا فى عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان".

وأكمل: "ثالثا؛ صدور قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى لعام 2019 وكذا لائحته التنفيذية اللذين يكفلان حرية العمل الأهلى واستقلالية المجتمع المدنى كشريك أساسى لتحقيق التنمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان فى المجتمع".

وفى هذا السياق، أكد رشدى، أن اللجنة العليا ستحرص خلال الفترة القادمة على تعزيز التواصل والتشاور مع منظمات المجتمع المدنى لمناقشة كافة القضايا والموضوعات والتحديات ذات الصلة بشكل منفتح وعلى نحو بناء.

وشارك فى جلسة الاستماع أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، والذى ذكر خلال كلمته أن الوزارة تعكف حاليا بالشراكة مع المجتمع المدنى، فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكليفات رئيس الجمهورية خلال حفل إطلاقها، على إعداد استراتيجية وطنية للمجتمع المدنى تتضمن محاور شراكته مع الدولة والأهداف المأمولة خلال السنوات القادمة، واستراتيجية أخرى للعمل التطوعى، وذلك بالنظر إلى الدور المحورى الذى يؤديه المتطوعون فى مجال العمل الأهلى.

كما شارك فى الجلسة النائب طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والسفير محمود كارم ممثلا عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلى ما يقرب من 50 منظمة غير حكومية، حيث أشاد المشاركون بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مؤكدين أن إعلان الرئيس السيسى 2022 عاما للمجتمع المدنى يمثل دليلا على مدى تقدير الدولة للمجتمع المدنى وعطائه المتواصل، مشددين على أهمية وضع آليات للتنسيق والتواصل بين مؤسسات الدولة والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجتمع المدنى باعتبارهم أضلاع المثلث الموكل إليه تنفيذ ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وطرح خلال جلسة الاستماع عددا من المقترحات الهامة إزاء تفعيل إعلان رئيس الجمهورية 2022 عاما للمجتمع المدنى، وإزاء الدور المنوط بالمجتمع المدنى فى إطار تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة وتقييم تنفيذها، شملت إنشاء أكاديمية للمجتمع المدنى توكل إليها مهام بناء القدرات وتدريب العاملين فى المجتمع المدنى، وإنشاء وحدات رصد أهلية فى مختلف المناطق لتحديد الاحتياجات الشعبية والتنسيق مع الجهات المختلفة لتلبيتها.