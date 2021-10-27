الأسرة المصرية تزين مدرجات مباراة الأهلى والإسماعيلى

شهدت مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية، تواجد مكثف للجماهير المصري لمتابعة مباراة الأهلى ونظيره الإسماعيلي المقامة حاليا، على إستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري.

وخطفت مشاهد عودة الأسرة المصرية للمدرجات الأضواء من اللقاء المثير الذى انطلق وسط توقعات بمباراة شيقة كعادة لقاءات الأهلى والإسماعيلي التاريخية.

انطلقت منذ قليل مباراة الاهلي والاسماعيلي بإستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري، ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الإسماعيلي الليلة ، كلاً من :على لطفي ، بدر بانون ، أيمن أشرف ، أكرم توفيق ، على معلول ، عمرو السولية ، آليو ديانج ، حمدي فتحي ، ميكيسوني ، محمد مجدي أفشة ، وبيرسي تاو.

فيما يضم تشكيل الأسماعيلي ، كلاً من : أحمد عادل عبد المنعم ، أحمد عيد – باهر المحمدي – مروان الصحراوي – عبد الله جمعة ، محمد مخلوف – عماد حمدي – محمد عادل – محمد الشامي ، شكري نجيب وجاستين شونجا

مواجهات الأهلى والإسماعيلى تنتظرها الجماهير بمختلف الوانها لانها ذات مستوي وطابع خاص ولا ترتبط بمستوى الفريقين قبل اللقاء ، ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن الثأر الكروى لاسيما أن الاسماعيلى كان أحد أهم الأسباب التي دفعته لخسارة لقب الدوري بالموسم الماضى لصالح الزمالك في الأمتار الأخيرة للمسابقة بعدما نجح الدراويش في إنهاء المباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

مباراة الليلة ستكون ذات طابع خاص فهى لأول مرة منذ فترة طويلة تشهد حضور جماهيرى بعد إعلان رابطة الأندية المحترفة عودة الجمهور للمدرجات بالموسم الجديد بواقع 2000 مشجع، ويدير محمد عادل الحكم الدولى مواجهة الأهلى والاسماعيلى الليلة.