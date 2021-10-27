/658446/إيهاب-جلال-نجحنا-في-حصد-الثلاث-نقاط-أمام-المقاصة-ولكن-بدون-عنوان

كشف إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز، عن الأحداث التي وقعت في غرفة الملابس، بين الشوطين في لقاء مصر المقاصة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبالرغم من فوز بيراميدز أمام مصر المقاصة بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، إلا ان جلال لم يرصيه نتيجة المباراة ولا أداء فريقه.

وقال إيهاب جلال خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة بيراميدز ومصر المقاصة، للاعبي الفريق، أن أداء الشوط الأول امام مصر المقاصة لا يجدي بالنفع، في شوط إهدار الفرص.

وزاد إيهاب جلال حققنا الفوز في اللقاء الأول بالدوري، ونجحنا في حصد الثلاث نقاط ولكن فناك العديد من الأخطاء من لاعبي الفريق السماوي، في المباراة.

أهداف مباراة بيراميدز والمقاصة:

ونجح بيراميدز من تسجيل الهدف الأول في المباراة والوحيد في الشوط الأول في الدقيقة الـ 43 من عمر المباراة عن طريق وليد الكرتي، من خلال محمد حمدي أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة ليقابلها وليد الكارتي برأسية قوية مرت داخل الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

عاد فريق مصر المقاصة في نتيجة المباراة بهدف التعادل في الدقيقة الـ 49 من عمر المباراة عن طريق إريك سيرجي، من خلال سدد كرة قوية من مسافة بعيدة مرت داخل الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وسجل وليد الكرتي الهدف الثاني له في بطولة الدوري المصري في الدقيقة 59 من عمر المباراة ويسجل هدف الفوز للفريق السماوي، من خلال عبد الله السعيد أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار قابلها الكارتي يتسديدة مباشرة من على القائم الثاني وهو خالي تماماً من الرقابة لتمر الكرة داخل الشباك.

تشكيل مصر المقاصة أمام بيراميدز:

حراسه المرامي:محمد مجدي.

في خط الدفاع: على فتحى ، أحمد صبيحه ، على المصرى ، محمود عقل.

في خط الوسط: سيرجى أيريك ، اتولى جوزيف ، أحمد منعم.

في الهجوم: جون أفيرى ، هشام شعبان.

تشكيل بيراميدز أمام مصر المقاصة:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - ناصر منسي - أحمد سامي - هشام محمد - إبراهيم حسن - أحمد فتحي - محمود صابر، فيما خرج من القائمة الحارس الشاب يوسف نادر.