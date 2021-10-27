/658449/الهدف-الثاني-لـ-الأهلي-بيرسي-تاو-يسجل-أول-أهدافة-بالدوري-في-شباك-الإسماعيلي-فيديو

سجل الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدف الفاني للنادي الأهلي في الدقيقة الـ 23من عمر المباراة من خلال انطلاقة من ومجهود فردي ويسكنها الشباك على يمين الحارس.

أرقص؟ غصب عني أرقص. 🕺



بيرسي تاو أهلاوي🔴pic.twitter.com/VEVTiv1K3i — Abdalla Hikal (@Abdallahikal) October 27, 2021

سجل الدولي التونسي الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة الت 22 من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، من سقوط ميكيسوني بعد خطأ من مدافع الإسماعيلي.

وشهد التشكيل الظهور الأول للصفقات الجديدة، في لقاء الأهلي بالجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، وتبث المباراة على قناة أون تايم ىسبورت اتش دي، بتعليق صوتي مدحت شلبي.

تشكيل الإسماعيلي أمام الأهلي:

حارس المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: عبد الله جمعة ،مروان الصحراوى ،باهر المحمدى ،أحمد عيد

خط الوسط: محمد مخلوف ،محمد عادل ،عماد حمدى

خط وسط الهجوم: محمد الشامى ،شكرى نجيب

الهجوم: شونجا

على مقاعد البدلاء: محمد فوزى ،عصام صبحى ،مدبولى ،دونجا ،هاشم ،صادق ،محمد دسوقي ،شيلونجو ،أحمد مصطفي .

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

مصطفى شوبير، محمد هاني، أحمد عبد القادر، عمار حمدي، حسين الشحات، محمد شريف، حسام حسن، محمود عبد المنعم كهربا، ياسر إبراهيم.

تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي:

قبل لقاء اليوم لعب الفريقان 138 مباراة، فاز الأهلى في 71 مباراة مقابل 29 للإسماعيلى وتعادلا في 38 لقاء، سجل الدراويش 117 هدفًا بينما أحرز الأحمر 206 أهداف.

لعب الفريقان 115 مباراة، فاز الأهلى في 59 مباراة مقابل 22 للإسماعيلى وتعادلا في 34 لقاء، سجل الأهلى 169 هدفا مقابل 93 للدراويش.

داخل ملعب الإسماعيلى نجح الدراويش من تحقيق الفوز في 16 مواجهه وتعادلا فى 18 وفاز الأهلى 23 مره.

أما داخل ملعب الأهلى فاز الإسماعيلى في 5 مواجهات، وتعادل في 16 وفاز الأهلى 34 مباراة.

وفي المباريات الفاصلة، فاز الأهلى مرتين وفاز الاسماعيلى مرة وسجل المارد الاحمر 5 أهداف وسجل الدراويش مثلهم

كأس مصر

لعب الفريقان 16 مباراة، فاز الإسماعيلى 5 وتعادلا 1 وفاز الأهلى 10 مباريات، سجل الإسماعيلى 13 هدفًا، بينما أحرز الأهلى 30 هدفًا.

السوبر المصرى

لعبا الفريقان مباراة واحدة فقط انتهت بالتعادل 1/1، وفاز الأهلى بضربات الترجيح 4/ 2، والتي أقيمت يوم 9 أغسطس 2007.

تواجه الفريقان في 4 مباريات فاز الأهلى في مباراتين بينما فاز الإسماعيلى مباراة وتعادلا في لقاء واحد.

البطولة العربية

لعب الفريقان مباراتين فقط فاز الدراويش في مباراة، وحسم الأهلى مباراة.