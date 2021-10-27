بعد 6 سنوات زواج..انفصال مصطفى فهمي عن فاتن موسى

/658450/بعد-6-سنوات-زواجانفصال-مصطفى-فهمي-عن-فاتن-موسى

كشفت المحامية سناء لحظي في تصريحات لمجلة «الجرس» عن انفصال الفنان المصري مصطفى فهمي عن زوجته الاعلامية اللبنانية فاتن موسى بعد زواج دام ل 6 سنوات.

دوت الخليج يرصد انفصال مصطفى فهمي عن زوجته اللبنانية فاتن موسى

وقالت سناء لحظي إن الطلاق تم بهدوء تام بين الثنائي وأن الفنان مصطفى فهمي وطليقته فاتن موسى لا يرغبان في التحدث عن أسباب الطلاق وأن كل منهما يكن كامل الاحترام للآخر.

الجدير بالذكر، أنه تزوج مصطفى فهمي من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى في عام 2015 في حفل بأحد الفنادق اللبنانية واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء.

وكان آخر ظهور للثنائي سويا منذ 3 أسابيع في سهرة رفقة الفنان حسين فهمي وزوجته ومجموعة من الأصدقاء بأحد المطاعم في القاهرة.

مسلسل الحرير المخملي

وفي سياق آخر، يعد مسلسل الحرير المخملي عودة جديدة للفنان مصطفى فهمي منذ آخر عمل قدمه بعنوان «حلاوة الدنيا» مع الفنانة هند صبري وظافر العبدين وتدور أحداث المسلسل حول قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى عصر التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها وصولاً إلى الأبناء فى العصر الحديث.

ويجسد الفنان محمد علي رزق أحدث المنضمين لمسلسل «الحرير المخملي» شخصية مهندس ديكور.

أبطال مسلسل الحرير المخملي

والمسلسل من بطولة مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هالة فاخر، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، إسلام جمال، مها أبو عوف، أحمد جمال سعيد، محمد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم.

وينتمي العمل لنوعية المسلسلات ذات ال 50 حلقة وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، من تأليف أميمة عز الدين، ويتناول العمل مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورا ببداية الألفية الثانية حتى وقتنا الحالى، ويأتى المسلسل فى 60 حلقة متصلة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى عصر التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها وصولًا إلى الأبناء فى العصر الحديث.