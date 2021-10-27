«المُبدعة» إسراء سعد تقدم برنامج «الكورة فى ملعبها» على راديو اون سبورت اف ام On

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انطلاقًا من تميزها البارز خلال سنوات عَملِها فى القنوات التليفزيونية، تطل علينا الزميلة إسراء سعد من جديد على فضائية اون سبورت إف إم، فى برنامج «الكورة فى ملعبها»، كل خميس فى الثانية عشر ظهرًا.

دوت الخليج

إسراء سعد تقدم برنامج «الكورة فى ملعبها»

وكان الإعلامي ألبرت شفيق، رئيس مجموعة قنوات أون إف إم، قد وافق على اعتماد الخطة البرامجية التي قدمها الأستاذ محمد ابو الخير مدير اذاعة راديو اون سبورت إف إم، والتي تتضمن 7 برامج جديدة متنوعة تتوافق جميعها مع المعايير والأكواد الاعلامية المتعارف عليها.

«برنامج الكورة في ملعبها» سيكون تقديم إسراء سعد ومني عبد الفتاح، يوم الخميس من كل اسبوع في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا إلي الواحدة، ويناقش البرنامج كل ما يربط المرأة بالرياضة في أسلوب مبسط لإجمال أهم الاحداث الرياضية بشكل دوري في وجبة رياضية خفيفة المحتوي تجعلها ملمة باخر المستجدات علي الساحة الرياضية.

إسراء سعد.. ماركة مسجلة

الإعلامية إسراء سعد صوتها يعد «ماركة مسجلة» إذ تتميز نبرة صوتها بالجاذبية مما يعطي شعورًا جيدًا وهو ما أشار إليه عددًا من المتخصصين والإعلاميين.

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وكان الإعلامي الكبير مفيد فوزي، قد أكد فى حديث له على قناة النهار، أن الإعلامي إسراء سعد، صوتها ماركة مسجلة، وتتقن بشدة اختيارها للنصوص التى تلقيها.