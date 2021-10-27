طارق شوقى يرد على انتقادات «كتاب رابعة ابتدائى»: هجوم على مناهج مصر الجديدة

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جدة - نرمين السيد - وكتب شوقى، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "تستمر موجات التشكيك والهجوم على مناهج مصر الجديدة لتصدير انطباع بالصعوبة وعدم الملاءمة للمرحلة العمرية ويتم تداول الصورة المرفقة والتعليق عليها كالآتى: الكتاب اللى فوق أحياء تانيه ثانوى، والكتاب اللى تحت علوم رابعة ابتدائى، وكل الدعاوى الخالصة لسنة رابعة السنة دى".
وأضاف وزير التعليم: "أقترح على القراء الحصول على كتاب سنة رابعة وكتب الثانوى والتحقق من أن هذه الصور هى فعلا لكتب الحكومة المصرية قبل نقد الوزارة وقبل هدم تطوير نحتاجه جميعا وتحتاجه بلادنا"، مضيفا: "الحقيقة: هذه الصور المرفقة ليست من كتب الوزارة".
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