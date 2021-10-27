وزير الرى يبحث مع نظيره الجنوب سودانى ووزير الزراعة الصومالى سبل التعاون

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبدالعاطى، مع وزير الموارد المائية والرى بجنوب السودان ماناوا بيتر، وسعيد حسين عيد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والمراعى والغابات الصومالى، سبل تعزيز مجالات التعاون بين الدول الثلاث فى مجال المياه.





جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الموارد المائية والرى مع الوزيرين الجنوب سودانى والصومالى، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على قيام وزارة الرى المصرية بتنظيم عدد من الدورات التدريبية لمتخصصين من دولتى الصومال وجنوب السودان فى مجال سدود حصاد مياه الأمطار ونظم الإنذار المبكر واستخدام صور الأقمار الاصطناعية فى إدارة الموارد المائية.

وقال الدكتور عبدالعاطى إن هذا التنسيق يأتى فى إطار العلاقات الوثيقة التى تربط الدول الثلاث، والسعى لدعم القدرات البشرية فى قطاع المياه بدولتى الصومال وجنوب السودان، مع استعداد الجانب المصرى لتقديم كافة أوجه الدعم الفنى لأشقائها من الدول الإفريقية، وبما يحقق تعظيم الاستفادة من الموارد المائية بهذه الدول.

يشارك فى فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، نحو ألف مشارك و300 متحدث دولى، و50 منظمة عاملة فى مجال المياه، فضلا عن الوفود الرسمية.

وتضمنت فعاليات الأسبوع، تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى، منها "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023"، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة فى الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة لعدد من الدول العربية.