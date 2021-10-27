الإفتاء: نفقة الأبناء واجبة على الأب بعد حضانة الأم

جدة - نرمين السيد - وقالت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فى إجابة على سؤال: "ما هى حقوق الأولاد المحضونين مع أمهم؟: "نفقة الأولاد المحضونين واجبة على أبيهم إذا لم يكن للصغير مال حاضر يمكن أن ينفق عليه منه، وتشمل أجر الحضانة، ونفقة تعليمه، والمأكل والملبس والمسكن وسائر أسباب المعيشة كما يليق بحالهم وبحسب حال الأب يسرًا وعسرًا، على ألَّا تقل النفقة عند الإعسار عن قدر الكفاية بما يكون موافقًا للعرف ولأحكام القضاء".

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