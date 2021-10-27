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جدة - نرمين السيد - وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أن العقار، المكون من دور أرضى ودور أول، متعدى على خط التنظيم وتسبب فى إعاقة الحركة المرورية بالشارع على مدار سنوات نظرا لموقعه الكائن بمنتصف الشارع، مضيفا أن المحافظة تلقت العديد من شكاوى المواطنين سواء قاطنى المنطقة أو المترددين على الشارع بضرورة التعامل مع ذلك العقار المخالف لما يحدثه من شلل مرورى بالمنطقة.
ولفت المحافظ إلى أنه تم توفير سكن حضارى بديل لقاطنى العقار فى منطقة حدائق أكتوبر مراعاة للبعد الاجتماعى ونقل السكان به قبل البدء فى أعمال الإزالة.
وأوضح أنه فور الانتهاء من إزالة العقار ورفع نواتج الهدم والرتش سيتم فتح الشارع التخطيطى البالغ عرضه 20 مترا والذى سيساهم فى تحقيق السيولة المرورية بذلك القطاع خاصة وأنه يربط بين شارعى الملك فيصل والأهرام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- إزالة أحد أقدم العقارات المخالفة بالعمرانية بعد توفير سكن لقاطنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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