صور- إزالة أحد أقدم العقارات المخالفة بالعمرانية بعد توفير سكن لقاطنيه

جدة - نرمين السيد - وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أن العقار، المكون من دور أرضى ودور أول، متعدى على خط التنظيم وتسبب فى إعاقة الحركة المرورية بالشارع على مدار سنوات نظرا لموقعه الكائن بمنتصف الشارع، مضيفا أن المحافظة تلقت العديد من شكاوى المواطنين سواء قاطنى المنطقة أو المترددين على الشارع بضرورة التعامل مع ذلك العقار المخالف لما يحدثه من شلل مرورى بالمنطقة.

ولفت المحافظ إلى أنه تم توفير سكن حضارى بديل لقاطنى العقار فى منطقة حدائق أكتوبر مراعاة للبعد الاجتماعى ونقل السكان به قبل البدء فى أعمال الإزالة.

وأوضح أنه فور الانتهاء من إزالة العقار ورفع نواتج الهدم والرتش سيتم فتح الشارع التخطيطى البالغ عرضه 20 مترا والذى سيساهم فى تحقيق السيولة المرورية بذلك القطاع خاصة وأنه يربط بين شارعى الملك فيصل والأهرام.