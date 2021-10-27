/658455/يوفينتوس-يسقط-أمام-ساسولو-في-الثواني-الأخيرة-بالدوري-الإيطالي

انتهت أحداث مباراة يوفينتوس وساسولو بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الفريق ساسولو، في لقاء الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وانطلقت أحداف المباراة في الساعة السادسة والنصف مساء، وشهد على اللقاء ملعب السيدة العجوز معقل فريق يوفينتوس. أحداث المباراة بين الفريقين: وأجرى أليجري المدير الفني لفريق يوفينتوس تبديلاً مبكرًا في تشكيل الفريق بخروج ماتيا دي تشيلو ومشاركة أليكس ساندرو في الدقيقة 13. ونجح ساسولو في التقدم وتسجيل أول أهداف المباراة عن طريق دافيد فراتيسي في شباك ماتيا بيرين، بالدقيقة 44. ومع انطلاقة الشوط الثاني، دفع أليجري بخوان كوادرادو بدلاً من أدريا رابيو، وبحلول الدقيقة 63 شارك كايو خورخي بدلاً من ألفارو موراتا. وفي الدقيقة 76، تمكن ماكيني من إدراك التعادل ليوفنتوس مستغلاً تمريرة الأرجنتيني باولو ديبالا. تبديلات يوفينتوس وفي الدقيقة 80، دفع أليجري بالثنائي آرثر ميلو وديان كولوسيفسكي بدلاً من لوكاتيلي ودانيلو وفي الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، انفرد ماكسيم لوبيز وسجل هدف الفوز لساسولو، لتحسم المباراة بهزيمة يوفنتوس (2-1). بذلك يظل رصيد يوفنتوس 15 نقطة في المركز السادس، وساسولو رفع رصيده لـ 14 نقطة في المركز التاسع. وغاب عن اليوفي كلاً من مويس كين وفيدريكو بيرنارديسكي، بسبب معاناتهم من الإصابة، وإستمرار تعافي الفرنسي أدريان رابيو من فيروس كورونا. تشكيل يوفينتوس في المباراة: حراسة المرمى: تشيزني خط الدفاع: دي تشيليو - دي ليخت - بونوتشي - دانيلو خط الوسط: ماكيني - رابيو - لوكاتيلي خط الهجوم: كييزا - موراتا - ديبالا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يوفينتوس يسقط أمام ساسولو في الثواني الأخيرة بالدوري الإيطالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.