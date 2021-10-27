/658456/بأقدام-فالكاو-برشلونة-يسقط-أمام-رايو-فايكانو-بالدوري-الإسباني

انتهت أحداث مباراة برشلونة ورايو فايكانو بنتيجة هدف دون رد لصالح فايكانو، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 30 من عمر المباراة عن طريق راديميل فالكاو، من خلال كرة قطعت من بوسكيتس لتصل إلى أوسكار تريخو لاعب رايو فاليكانو الذي مرر كرة رائعة إلى فالكاو الذي تخلص من بيكيه وسدد كرة بالقدم اليسرى ارتطمت بالقائم الأيمن وسكنت الشباك.

ومن لاالجدي بالذكر أن ممفيس ديباي لاعب برشلونة أهدر ركلة جزاء للفريق الكتلوني في الدقيقة الـ 72 من عمر المباراة، من علامة الجزاء على يمين المقدوني ستول ديميتريفسكي حارس مرمى رايو فاليكانو الذي تصدى للكرة.

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد:

انتهت أحداث مبارة قمة الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الفريق الملكي، في لقاء الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب كامب نو معقل الفريق الكتلوني.

ولأول مرة في لقاء كلاسيكو الأرض يغيب أسطورتي مواجهات الفريقين من الطرفين في لقاء اليوم، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

واستغل ريال مدريد الهجومي الكبير من برشلونة، لستغل هجمة مرتدة عن طريق ألابا وفينيسيوس، ليسجل الكرة بالقدم اليسرى على يسار تير شتيجن حارس برشلونة.

وقبل نهاية المباراة والوقت الضائع سجل فاسكيز هدف التقدم الثاني لريال مدريد لتنتهى المباراة بفوز المرينجي على البرسا في عقر داره ووسط أنصاره.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل أجويرو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 97 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة تصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بفارق الأهداف برصيد 20 نقطة بالتساوي مع إشبيليه وريال سوسيداد، بينما أصبح برشلونة في المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

تشكيل برشلونة في الكلاسيكو :

حراسة المرمى: شتيجن

خط الدفاع: مينغويزا - بيكيه - جارسيا - جوردي الابا

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - جافي

خط الهجوم: ديست - فاتي – ديباي

تشكيل ريال مدريد في الكلاسيكو :

‏حراسة المرمى: كورتوا

‏خط الدفاع: ميندي - ألابا - ميليتاو - فاسكيز

‏خط الوسط: كروس - كاسميرو - مودريتش

‏خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - رودريجو