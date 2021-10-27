/658458/بالتعاون-مع-سبيس-إكس-الإمارات-تطلق-قمرا-اصطناعيا-جديدا

فى ظل حالة التطوير والتحديث المستمر الذى تتبعه دولة الإمارات فى الوقت الحالي، تستعد شركة سبيس إكس بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، إطلاق القمر الاصطناعي "MBZ-STA”.

الإمارات ستطلق قمرا اصطناعيا جديدا بالتعاون مع "سبيس إكس"

ووفقًا لما أشارت إليه وكالة الأنباء الإماراتية، فإنه من المقرر أن يتم إطلاق القمر “MBZ-SAT”، خلال المرحلة المقبلة، والذى يعد ثاني قمر اصطناعي يتم تطويره بالكامل من قبل فريق من المهندسين الإماراتيين.

من جانبه، قال يوسف حمد الشيباني، مدير عام "مركز محمد بن راشد للفضاء"، نقلًا عن العربية فقد قال: "نسعى باستمرار إلى توسيع وتنويع شراكاتنا مع جهات عدة لا سيما فيما يتعلق بعمليات الإطلاق ذات الأهمية الاستراتيجية"، مبرزا أن التعاون مع "سبيس إكس" الشركة العاملة في قطاع الفضاء لإطلاق القمر "MBZ-SAT" إلى مداره حول الأرض وذلك لما تتمتع به الشركة من خبرات لإطلاق مثل هذه المهمات وأبرزها الاستعداد الدائم والموثوقية والخبرة التكنولوجية.

وتابع: "إن إطلاق "MBZ-SAT" ليس سوى الخطوة الأولى لتبادل المعرفة مع "سبيس إكس" وبناء علاقات شراكة دائمة معها وفرص تعاون مستقبلية لإطلاق مهمات أخرى".