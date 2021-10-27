/658459/بعد-طرد-أليو-ديانج-أمام-الإسماعيلي-تعرف-على-المباريات-التي-يغيب-عنها

تلقى الدولي المالي بطاقة صفراء ثانية في المباراة الأولى للنادي الأهلي أمام الإسماعيلي بالجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد تدخل قوة من الدبابة المالية على محمد الشامي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويغيب الدولي المالي عن صفوف النادي الاهلي في المباراة القادمة في الدوري، والتي سيواجه فيها المارد الأحمر البنك الأهلي بالجولة الثانية بالدوري، والتي تنطلق الاحد القادم.

ويأتي غياب أليو ديانج عن صفوف النادي الاهلي في مباراة وحيده، بسبب تلقيه بطاقتي صفراء في المباراة، وإما في حالة تلقيه بطاقة حمراء مباشرة لكان غاب في مبارتين.

وانتهت أحداث الشوط الأول بين النادي الأهلي والإسماعيلي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد لصالح المارد الأحمر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، ويشهد على اللقاء استادر برج العرب بالإسكندرية.

نجح الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو من الظهور بقوة في الدوري المصري الممتاز، مع النادي الأهلي ليسجل الهدف الثاني له في شباك الإسماعيلي في الدقيقة الـ 35 من عمر المباراة، والهدف الثالث للنادي الأهلي، من خلال تريرة من الجانب الايمن ويسكنها الشباك.

الهدف التالت - بيرسي تاو 🤩🔥

" جول بـ شماله وجول بـ يمينه " pic.twitter.com/CLYcGenbbk — اڷــ؏ــشــﯣائــﮯ™️ (@m7mdlo5lo5) October 27, 2021

سجل الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدف الفاني للنادي الأهلي في الدقيقة الـ 23من عمر المباراة من خلال انطلاقة من ومجهود فردي ويسكنها الشباك على يمين الحارس.

أرقص؟ غصب عني أرقص. 🕺



بيرسي تاو أهلاوي🔴pic.twitter.com/VEVTiv1K3i — Abdalla Hikal (@Abdallahikal) October 27, 2021

سجل الدولي التونسي الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة الت 22 من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، من سقوط ميكيسوني بعد خطأ من مدافع الإسماعيلي.

وشهد التشكيل الظهور الأول للصفقات الجديدة، في لقاء الأهلي بالجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، وتبث المباراة على قناة أون تايم ىسبورت اتش دي، بتعليق صوتي مدحت شلبي.

تشكيل الإسماعيلي أمام الأهلي:

حارس المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: عبد الله جمعة ،مروان الصحراوى ،باهر المحمدى ،أحمد عيد

خط الوسط: محمد مخلوف ،محمد عادل ،عماد حمدى

خط وسط الهجوم: محمد الشامى ،شكرى نجيب

الهجوم: شونجا

على مقاعد البدلاء: محمد فوزى ،عصام صبحى ،مدبولى ،دونجا ،هاشم ،صادق ،محمد دسوقي ،شيلونجو ،أحمد مصطفي .

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

مصطفى شوبير، محمد هاني، أحمد عبد القادر، عمار حمدي، حسين الشحات، محمد شريف، حسام حسن، محمود عبد المنعم كهربا، ياسر إبراهيم.