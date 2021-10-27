/658461/روجينا-تشيد-بأصالة-صوتها-رائع-وفيها-حنية-رهيبة

تحدثت الفنانة روجينا عن حبها الشديد للمطربة اللبنانية أصالة، مشيرا إلى بعض المواقف التي جمعتهما سويا وأثبتت أصالة جدعنتها ودعمها لروجينا وزوجها الدكتور أشرف زكي.

دوت الخليج يرصد إشادة روجينا بأصالة خلال برنامج سهرانين

وقالت روجينا خلال برنامج «سهرانين» الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، على قناة On: «كنت بصور فيلم في بداية ال2000و كنت لسة في بداية مشواري الفني وكان فيهحفلة لأصالة، كنت سعيدة جدا وهي بتغني، بحب صوتها وأغانيها، فيها حنية رهيبة تكلمها بس تطمن».

وأيدها أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، رايا موقف جمع الثلاثي: «روجينا كانت عاملة مسلسل رمضان اللي فات والملحن طلب أصالة تغنيها، وأصالة غنتها عشانا وعملتها إهداء كمان»، وتابعته روجينا مشيرة إلى أنها أحرجت في البداية من طلب أصالة غناء تتر المسلسل لكنها رحبت جدا بالأغنية وهي التي طلبت تأديتها.

موضحة: «كنت سعيدة أنها بتغني الأغنية، كانت دعم كبير لينا بصراحة».

روجينا تعلن دخول ابنتها مجال التمثيل

وكانت قد كشفت الفنان القدير روجينا عن استعداد ابنتها لخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال دراستها ذلك المهنة في مدينة دبي،

وقالت روچينا خلال لقائها ببرنامج MB trending: "احنا من عيلة فنية جدا، عمتها الفنانة ماجدة زكى ووالدها الفنان أشرف زكى، واختها الاولى في معهد الإخراج" مضيفة: "بنتي هتبقى ممثلة شاطرة جدا السنة الجاية وهتبدأ تدرس التمثيل في دبي".

تكريم روجينا في المهرجان العربي عن دورها في بنت السلطان

هذا واحتفلت الفنانة المصرية روجينا بتكريمها من قبل المهرجان العربي في معهد الفنون المسرحية على دورها في مسلسل «بنت السلطان»، وأهدت ذلك التكريم لزوجها أشرف زكي وبناتها.

فنشرت روجينا صورة من التكريم عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "الحمد والشكر لله تكريم مسلسل بنت السلطان، وتكريمي فى المهرجان العربي في المعهد العالي للفنون المسرحية، أعظم يوم فى حياتي فخورة بهذا".