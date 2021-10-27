صور- للمرة الثانية.. إحباط تهريب لحوم «تريمنج» محظورة بميناء الإسكندرية

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كانت معلومات قد وردت إلى إدارة المكافحة والإيداعات والشؤون الجمركية والأمن الجمركى تفيد بالاشتباه فى وجود أصناف محظورة ضمن مشمول بوليصة شحن رقم 757878 حاوية رقم 171901 والصنف "لحوم جاموسى مجمدة" داخل كراتين منشأ الهند.
وعثرت لجنة جمركية ضمت كل من محمد زهران، رئيس الإيداع وإسلام يس وعلى الدلة مأمورى الحركة، ومحمد السيد أمن جمركى وعونى العمرى مفتش مكافحة التهريب على 971 كرتونة لحوم مجمدة جاموسى تريمنج "بقايا اللحوم" المحظور استيرادها تزن 19 ألف و420 كيلو جرام بقيمة مليون جنيه.
وأمرت الدكتورة حنان شوقى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، باتخاذ الإجراءات القانونية، بناء على تعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك.
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