صور- للمرة الثانية.. إحباط تهريب لحوم «تريمنج» محظورة بميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أحبطت الإدارة العامة لمكافحة التهريب بميناء الإسكندرية بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، محاولة تهريب كمية من لحوم التريمنج "بقايا اللحوم" المحظور استيرادها طبقا لقوانين الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والجمارك والاستيراد والتصدير، وذلك للمرة الثانية على التوالى خلال أسبوع.





كانت معلومات قد وردت إلى إدارة المكافحة والإيداعات والشؤون الجمركية والأمن الجمركى تفيد بالاشتباه فى وجود أصناف محظورة ضمن مشمول بوليصة شحن رقم 757878 حاوية رقم 171901 والصنف "لحوم جاموسى مجمدة" داخل كراتين منشأ الهند.

وعثرت لجنة جمركية ضمت كل من محمد زهران، رئيس الإيداع وإسلام يس وعلى الدلة مأمورى الحركة، ومحمد السيد أمن جمركى وعونى العمرى مفتش مكافحة التهريب على 971 كرتونة لحوم مجمدة جاموسى تريمنج "بقايا اللحوم" المحظور استيرادها تزن 19 ألف و420 كيلو جرام بقيمة مليون جنيه.

وأمرت الدكتورة حنان شوقى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، باتخاذ الإجراءات القانونية، بناء على تعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك.