إنفوجراف- الفريق أسامة رشدى عسكر.. رئيس أركان حرب القوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن الفريق أسامة رشدى عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة:

ولد أسامة عسكر فى الأول من يونيو عام 1957 فى محافظة الدقهلية، وتخرج من الكلية الحربية والتحق بسلاح المشاة وبدأ خدمته العسكرية عام 1978.

كما حصل على شهادة الماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان وزمالة أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وتدرج عسكر فى جميع الوظائف القيادية بسلاح المشاة حتى تقلد منصب قائد فرقة، ثم رئيسا لفرع العمليات بهيئة عمليات القوات المسلحة.