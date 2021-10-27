«أول ماشوفتها قولت هتجوزها»..أشرف زكي يكشف خطته في الإيقاع بروجينا

/658464/أول-ماشوفتها-قولت-هتجوزهاأشرف-زكي-يكشف-خطته-في-الإيقاع-بروجينا

تحدث الفنان أشرف زكي لأول مرة عن قصة حبه بالفنانة روجينا كاشفا عن خططه ومحاولاته المستمرة في الإيقاع بها حتى تقبل طلب زواجه.

دوت الخليجيرصد قصة تعارف روجينا بالفنان أشرف زكي

وقال أشرف زكي خلال لقائه مع أمير كرارة، في برنامج «سهرانين»متحدثا عن زوجته روجينا: «عجبني إنها مؤدبة وجميلة ومتربية اوي، وكانت دوغري، شوفتها حسيت إن فيه توافق، وقولت لأحمد شفيق صحبي، شايف البت اللي هناك دي هتجوزها».

خطط أشرف زكي في الاعتراف لروجينا بحبه لها

وتابع زكي مشيرا إلى قيامة بخطة محكمة للوصول لروجينا، فقال: «مكنت عارف بيتها، وفي واحدة صديقتنا، قولتها انا عايز أخطب روجينا بس مش عارف بيتها، اطلعي ونزليها اشوفها، نزلت لقتني».

لتستكمل روجينا حديثها: «أنا جالي ذهول أما شوفته، وهو كان المعيد بتاعي، وكان بيحاول يكلمني كتير، وكنت بتعامل معاه الأول على إنه طالب أصلا».

برنامج سهرانين مع أمير كرارة

الجدير بالذكر، أنه تحل الفنانة المتألقة روجينا ونقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، ضيوف لبرنامج «سهرانين» مع الفنان أمير كرارة، وذلك في مساء يومي الأربع والخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءا على فضائيات on.

روجيناوأشرف زكي تشيد بالفنان أصالة

وتحدثت الفنانة روجينا عن حبها الشديد للمطربة اللبنانية أصالة، مشيرا إلى بعض المواقف التي جمعتهما سويا وأثبتت أصالة جدعنتها ودعمها لروجينا وزوجها الدكتور أشرف زكي.

وأيدها أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، رايا موقف جمع الثلاثي: «روجينا كانت عاملة مسلسل رمضان اللي فات والملحن طلب أصالة تغنيها، وأصالة غنتها عشانا وعملتها إهداء كمان»، وتابعته روجينا مشيرة إلى أنها أحرجت في البداية من طلب أصالة غناء تتر المسلسل لكنها رحبت جدا بالأغنية وهي التي طلبت تأديتها.

موضحة: «كنت سعيدة أنها بتغني الأغنية، كانت دعم كبير لينا بصراحة».

روجينا تعلن دخول ابنتها مجال التمثيل

وكانت قد كشفت الفنان القدير روجينا عن استعداد ابنتها لخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال دراستها ذلك المهنة في مدينة دبي،

وقالت روچينا خلال لقائها ببرنامج MB trending: "احنا من عيلة فنية جدا، عمتها الفنانة ماجدة زكى ووالدها الفنان أشرف زكى، واختها الاولى في معهد الإخراج" مضيفة: "بنتي هتبقى ممثلة شاطرة جدا السنة الجاية وهتبدأ تدرس التمثيل في دبي".