/658465/أحمد-أبو-الغيط-الرئيس-السيسي-شخصية-مثالية-ولولا-الجيش-المصرى-كانت-الأمور-ذهبت-إلى-منطقة-أسوأ

قدم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عددًا من التصريحات المهمة على برنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسى بشأن الأوضاع الداخلية والخارجية.

دوت الخليج

وأثنى الأمين العام أحمد أبو الغيط، على الرئيس السيسى مؤكدًا على أنه شخصية مثالية، وعلى الشعب أن يجتهد فى مواصلة العمل واستكمال مسيرة التنمية.

ونرصد فى السطور التالية ابرز تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

- الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحرك بإيقاع عالى جدا

- مصر أنجبت شخصية مثالية مثل الرئيس السيسي

- إلغاء الطوارىء انعكاسا لحالة الاستقرار

- الإرهاب دائما ما يحتاج لاجراءات استثنائية لمجابهته

التدخلات الأجنبية كانت الكذبة الكبرى التى واجهها الإقليم بأسره منذ عقد من الزمان

لولا الجيش المصرى، والدور العظيم الذى قام به، ربما كان الأمور ذهبت إلى منطقة أسوأ.

- كانت هناك وعودا كاذبة بتحويل الإقليم إلى واحة من الديمقراطية، إلا أن المحصلة فى النهاية كانت الدمار والخراب للعديد من الدول.