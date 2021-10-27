«رمى الدبلة في وشي وقالي مش متحملة مسؤلية»..روجينا عن يوم خطبتها بأشرف زكي

/658470/رمى-الدبلة-في-وشي-وقالي-مش-متحملة-مسؤليةروجينا-عن-يوم-خطبتها-بأشرف-زكي

حل الثنائى الفني الرائع، الفنانة روجينا وزوجها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ضيوفا على برنامج سهرانين مع النجم أمير كرارة، والذي كشفا من خلاله عن بعض المواقف والأزمات التي عارضتهم في بداية ارتباطهم والتي كان أبرزها في يوم خطبتهما.

دوت الخليج يرصد خناقة روجينا مع أشرف زكي في يوم خطوبتهما

أكدت روجينا ما كشفه أمير كرارة خلال حلقة البرنامج وهي مشاجرتها دائما مع زوجها أشرف زكي في المناسبات، راوية موقف حدث بينهم يوم خطوبتمها، فقالت: «أشرف زكي كان عازم كل صحابه وكل المطربين، ومحدش فيهم مجاش وفجأة بلاقي محمد منير ومدحت صالح، فقومت رقصت، فزعل واتخانقنا وقام رمى الدبلة، وقالي انتي مش متحملة المسؤلية».

فيما قال أشرف زكي خلال لقائه مع أمير كرارة، في برنامج «سهرانين»متحدثا عن زوجته روجينا: «عجبني إنها مؤدبة وجميلة ومتربية اوي، وكانت دوغري، شوفتها حسيت إن فيه توافق، وقولت لأحمد شفيق صحبي، شايف البت اللي هناك دي هتجوزها».

خطط أشرف زكي في الاعتراف لروجينا بحبه لها

وتابع زكي مشيرا إلى قيامة بخطة محكمة للوصول لروجينا، فقال: «مكنت عارف بيتها، وفي واحدة صديقتنا، قولتها انا عايز أخطب روجينا بس مش عارف بيتها، اطلعي ونزليها اشوفها، نزلت لقتني».

لتستكمل روجينا حديثها: «أنا جالي ذهول أما شوفته، وهو كان المعيد بتاعي، وكان بيحاول يكلمني كتير، وكنت بتعامل معاه الأول على إنه طالب أصلا».

روجيناوأشرف زكي يشيدون بأصالة

وتحدثت الفنانة روجينا عن حبها الشديد للمطربة اللبنانية أصالة، مشيرا إلى بعض المواقف التي جمعتهما سويا وأثبتت أصالة جدعنتها ودعمها لروجينا وزوجها الدكتور أشرف زكي.

وأيدها أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، رايا موقف جمع الثلاثي: «روجينا كانت عاملة مسلسل رمضان اللي فات والملحن طلب أصالة تغنيها، وأصالة غنتها عشانا وعملتها إهداء كمان»، وتابعته روجينا مشيرة إلى أنها أحرجت في البداية من طلب أصالة غناء تتر المسلسل لكنها رحبت جدا بالأغنية وهي التي طلبت تأديتها.

موضحة: «كنت سعيدة أنها بتغني الأغنية، كانت دعم كبير لينا بصراحة».

برنامج سهرانين مع أمير كرارة

الجدير بالذكر، أنه تحل الفنانة المتألقة روجينا ونقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، ضيوف لبرنامج «سهرانين» مع الفنان أمير كرارة، وذلك في مساء يومي الأربع والخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءا على فضائيات on.