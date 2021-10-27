قافلة الأزهر الطبية إلى الأقصر وأسوان تشهد إقبالا من المواطنين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات، إن قافلة الأزهر الطبية الموفدة إلى محافظتى الأقصر وأسوان لليوم الثالث شهدت إقبالا ملحوظا وتم تقسيم فريق عمل القافلة من الأطباء والمتخصصين إلى 4 مجموعات فى 4 مستشفيات مختلفة للعمل فى وقت واحد.





وأضاف صديق -فى بيان اليوم- أن أطباء جراحة العيون توجهوا للعمل بمستشفى حورس أرمنت، وأطباء النساء والتوليد إلى مستشفى إيزيس طيبة، فى حين توجه أطباء الأنف والأذن والحنجرة إلى مستشفى إسنا المركزى، كما توجه باقى أطباء القافلة إلى مستشفى الأقصر العام والمعروفة بمستشفى الكرنك العام، وذلك لإجراء الكشوفات والعمليات الجراحية فى مختلف التخصصات.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف العام على القوافل الطبية بالأزهر، إلى أن هذه القافلة تأتى فى إطار الدور المجتمعى الذى يضطلع به الأزهر الشريف لخدمة الفئات الأكثر احتياجا، مضيفا أن عمل القافلة لا يقتصر على إجراء الكشوفات الطبية، وإنما يشمل أيضا إجراء العمليات الجراحية فى مختلف تخصصات الباطنة والمخ والأعصاب والأطفال وجراحة العيون والجراحة العامة والمسالك البولية والجلدية والنساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة وجراحة العظام والأوعية الدموية والتخدير والرعاية.

جدير بالذكر أن قافلة الأزهر الموفدة إلى محافظتى الأقصر وأسوان بدأت عملها فى الأقصر بمستشفى الأقصر العام الإثنين الماضى، ويمتد عملها حتى الجمعة المقبلة، بعدها يتم التوجه إلى محافظة أسوان لاستكمال عمل القافلة بمستشفى كوم إمبو المركزى خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر، ويتم خلالها إجراء العمليات الجراحية والكشوفات الطبية وتوزيع الأدوية بالمجان بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.