وأضاف صديق -فى بيان اليوم- أن أطباء جراحة العيون توجهوا للعمل بمستشفى حورس أرمنت، وأطباء النساء والتوليد إلى مستشفى إيزيس طيبة، فى حين توجه أطباء الأنف والأذن والحنجرة إلى مستشفى إسنا المركزى، كما توجه باقى أطباء القافلة إلى مستشفى الأقصر العام والمعروفة بمستشفى الكرنك العام، وذلك لإجراء الكشوفات والعمليات الجراحية فى مختلف التخصصات.
وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف العام على القوافل الطبية بالأزهر، إلى أن هذه القافلة تأتى فى إطار الدور المجتمعى الذى يضطلع به الأزهر الشريف لخدمة الفئات الأكثر احتياجا، مضيفا أن عمل القافلة لا يقتصر على إجراء الكشوفات الطبية، وإنما يشمل أيضا إجراء العمليات الجراحية فى مختلف تخصصات الباطنة والمخ والأعصاب والأطفال وجراحة العيون والجراحة العامة والمسالك البولية والجلدية والنساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة وجراحة العظام والأوعية الدموية والتخدير والرعاية.
جدير بالذكر أن قافلة الأزهر الموفدة إلى محافظتى الأقصر وأسوان بدأت عملها فى الأقصر بمستشفى الأقصر العام الإثنين الماضى، ويمتد عملها حتى الجمعة المقبلة، بعدها يتم التوجه إلى محافظة أسوان لاستكمال عمل القافلة بمستشفى كوم إمبو المركزى خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر، ويتم خلالها إجراء العمليات الجراحية والكشوفات الطبية وتوزيع الأدوية بالمجان بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قافلة الأزهر الطبية إلى الأقصر وأسوان تشهد إقبالا من المواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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