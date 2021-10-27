الطاهرى: السيسى أنقذ مصر من جائحة كورونا عبر برنامج الإصلاح الاقتصادى

وفى حلقة جديدة من برنامجه "60 دقيقة"، عبر فضائية إكسترا نيوز، أوضح الطاهرى أن الشأن الاقتصادى العالمى يمر بمأزق غير مسبوق تأثرت به كل دول العالم، نتيجة جائحة كورونا.
وتابع: "كان لمصر نصيبها من التأثر، لكن لم يكن الهدف هو الخوف بل الإدراك ووجود الثقة فى تجاوز الأزمة".
الطاهرى أشار أيضا إلى أن تجاوز أى أزمة ينبغى له امتلاك أدوات، وبالمقارنة بالوضع العالمى نجد أننا فى وضع أفضل من دول عديدة، فالتأثير الاقتصادى يتبعه تأثير سياسى واجتماعى وإنسانى فى الخريطة السياسية العالمية.
وتابع: "هدفنا هو إلقاء الضوء أكثر على الشأن الاقتصادى، وسنكتشف كيف أن إجراءات الاصلاح الاقتصادى الاستباقية حمت مصر من آثار الجائحة، فليس من المبالغة أن نقول أن الرئيس السيسى أنقذ مصر مجددا".
وأكد الطاهرى: "الدول التى لا تمتلك قدرات ستعانى وهذا ليس كلامى بل كلام البنك الدولى والفاو وتقارير الدوريات الاقتصادية العالمية، فمن لا يملك غذائه ولا يملك دوائه سيعانى، بالإضافة إلى أن معدلات الفقر ستصل إلى نسب مرتفعة، مما دفع البنك الدولى إلى التحرك تجاه العديد من الدول".
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