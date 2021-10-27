الزراعة: وفد الإيفاد يتابع المشروعات المشتركة بين مصر والمنظمة الدولية

جدة - نرمين السيد - وشارك فى الجولة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، بحضور الدكتورة دينا صالح المدير الاقليمى لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا بالصندوق الدولى للتنمية الزراعية الإيفاد، ومحمد الغزالى مدير مشروعات الإيفاد بالقاهرة.

وزار الوفد، فى اليوم الأول، مزرعة الإنتاج الحيوانى بقرية الإسراء بمنطقة النوبارية وتفقد محتويات المزرعة والتى تضم ما يزيد عن 600 رأس ماشية من السلالات المتميزة فضلا عن أماكن لتجميع الألبان بشكل آلى وتصنيع أنواع مختلفة من الجبن والزبادى والزبد وغيرها من المنتجات الثانوية.





كما زار الوفد مركز التلقيح الاصطناعى بمنطقة العامرية والذى يتضمن ما يقرب من 30 طلوقة من الأبقار والجاموس ذات السلالات عالية الإنتاجية من اللحم والألبان والملحق به قاعات للتدريب بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية والتناسلية لقطعان الماشية لخدمة المنتفعين والخرجين الحائزين للأراضى بالمنطقة من خلال تقديم خدمات التحسين الوراثى للأجيال ونشر الصفات الوراثية.

وتفقد أيضا مقر مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "SAIL" بالعامرية لمشاهدة فيلم تسجيلى عن أنشطة مشروعات الإيفاد المنفذة بمصر ( SAIL، PRIME، PRIDE) وعروض تقديمية عن أنشطة هذه المشروعات.

وفى اليوم الثانى، تفقد وفد المجلس التنفيذى للإيفاد بافتتاح شادر أقيم بمنطقة مطوبس فى كفر الشيخ ضم العديد من المنتجات اليدوية التى تم تصنيعها من خلال المستفيدين من مشروعى"سيل وبرايم" بالإضافة إلى قيام المشروعات باستعراض أنشطة والخدمات التى تقدمها لفئاتها المستهدفة.





وزار الوفد محطة الأرصاد الجوية بقرية إبراهيم الدسوقى بمنطقة مطوبس ومشاهده تطبيق نظام الإنذار الزراعى المبكر كنظام للتنبؤ بالتغييرات المناخية التى يتم من خلالها إرسال الرسائل التليفونية الإرشادية للمنتفعين بقرى عمل المشروع لمواجهة التغييرات المناخية الطارئة وذلك للتخفيف من أضرار هذه التغيرت المناخية.

الوفد اطلع على أعمال تأهيل المساقى الداخلية حيث تم إعادة تأهيل 25.920 متر طولى مساقى داخلية بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، كما زار وحدات البيوجاز (إنشطة تغير مناخى) بقرية السيد البدوى للتغلب على مشكلة الطاقة وأيضا الحصول على سماد عضوى نظيف خالى من بذور الحشائش.

كما زار العيادة البيطرية والمجهزه بالمعدات اللازمة حيث يتم توفير طبيب بيطرى يومى بالعيادة ويتم تنفيذ الأيام البيطرية وأيام الرش الوقائى، للتغلب على مشاكل نقص الخدمات البيطرية، وأجرى الوفد زيارة للمشغل النسائى (أنشطة مرأة) والمجهز بالمكينات لتعليم حرف للسيدات الريفية بالمنطقة والتى تساعد على تحسين الدخل للسيدات بهذه المناطق.

وزار إحدى المنتفعات من المشروع والحاصلة على منحة مرأة ريفية وتم التعرف على المشروع الصغير الذى ساعدها المشروع على تنفيذه (مشغل خياطة نسائى) للتغلب على صعوبات الحياة كقصة نجاح لمنحة مرأة ريفية، كما تم تفقد صوبة زراعية مقامة على أرض أحد المزارعين المنتفعين من المشروع كنموذج حقل إرشادى.

وفى اليوم الثالث للزيارة، تفقد أنشطة مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين فى الريف المصرى "PRIME "بمحافظة البحيرة حيث تفقد الوفد الشركة المصرية العالمية لاستصلاح الأراضى – بيلكو لتعبئة وتغليف منتجات المحاصيل الستانية (الفاكهة والمخضر) وتصديرها من خلال محطة الشركة إلى أوروبا الغربية (إنجلترا وهولندا وسويسرا وألمانيا) بالإضافة إلى التسويق المحلى حيث تم مشاهدة عرض تقديمى عن نشاط الشركة والاستماع إلى مقدمة عن علاقة الشركة بالمشروع وأهم الإنجازات التى حققتها الشركة نتيجة الشراكة التى تمت مع المشروع.

الجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى كان قد استقبل وفد الإيفاد رفيع المستوى من المجلس التنفيذى فى مستهل زيارته للقاهرة وبحث معه المشروعات المشتركة وآفاق التعاون مع المنظمة الدولية.